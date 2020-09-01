У новозбудованій школі-гімназії на «Поділлі» прозвучав перший дзвінок (фото)



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1 вересня у новозбудовані школі-гімназії на «Поділлі» вперше пролунав навчальний дзвінок.

Заклад будували з 2015 року. Через карантинні обмеженні святкову лінійку зробили обмеженою.

Для того щоб запобігти скупченню, дітей розділили на підгрупи та провели кілька урочистих лінійок у різний час. Батьків не пустили у приміщенні школи, а на вході учням проводили температурний скринінг. Загалом, присутні, які супроводжували дітей, не дотримувалися маскового режиму.

Гімн України на святі знать виконав співак Олександр Онофрійчук. Першокласників розсадили на відстані під час урочистостей. Після коротки привітань вони пішли на перший урок.

Не обійшлося і без десанту можновладців.

Як зазначила директорка школи-гімназії №24 Наталії Климчук, цьогоріч у закладі 311 першокласників, а загалом за парти в новому навчальному році сяде 1338 школярів.

Загальна вартість будівництва гімназії №24 - 169,7 млн грн. З них: