Батьки можуть самі обирати форми навчання для своїх дітей - Шмигаль



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В Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній

У новому навчальному році Міносвіти продовжить транслювати телевізійні уроки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту і в традиційній, і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

«Сьогодні в Україні є можливість вчитися і в традиційній формі, і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання», - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1» у вівторок уранці.

Прем'єр зазначив, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Він наголосив, що з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків.

«Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали до шкіл протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію в подальшому», - додав Шмигаль.

За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в «помаранчевій зоні», буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що виключно дистанційне навчання буде лише у «червоних» зонах.