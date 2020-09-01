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    Наука та освіта

    Батьки можуть самі обирати форми навчання для своїх дітей - Шмигаль

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    <span>В Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній</span> - Батьки можуть самі обирати форми навчання для своїх дітей - Шмигаль
    В Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній

    У новому навчальному році Міносвіти продовжить транслювати телевізійні уроки

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в Україні є можливість здобувати середню освіту і в традиційній, і дистанційній, екстернатній або домашній формі.

    «Сьогодні в Україні є можливість вчитися і в традиційній формі, і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання», - сказав Шмигаль в ефірі телеканалу «1+1» у вівторок уранці.

    Прем'єр зазначив, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

    Він наголосив, що з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, з якої місцеві органи влади можуть здійснювати закупівлю засобів індивідуального захисту й антисептиків.

    «Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів. Власниками закладів є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити їх усім необхідним. Ми це контролюємо. Відповідні комісії виїжджали до шкіл протягом двох попередніх тижнів і контролюватимуть ситуацію в подальшому», - додав Шмигаль.

    За словами глави уряду, вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в «помаранчевій зоні», буде заборонено навчання в групах понад 20 осіб.

    Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що виключно дистанційне навчання буде лише у «червоних» зонах.

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    Кабмін діти школа навчання карантин батьки Денис Шмигаль
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