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    Навчальний рік у київській гімназії розпочався з замінування

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    На місці працювали рятувальники, поліція та швидка допомога - Навчальний рік у київській гімназії розпочався з замінування
    На місці працювали рятувальники, поліція та швидка допомога
    Фото: скріншот відео

    Спецслужби перевірили будівлю і не виявили вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 1 вересня, новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі.

    Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    «Сьогодні зранку замінували гімназію №32, що на Федорова. На місце приїхали всі служби», - йдеться в повідомленні.

    Лист про те, що заміновано будівлю цієї гімназії, надійшов на електронну адресу колл-центру Служби безпеки України. Про це повідомили сайту «Сьогодні» джерела в правоохоронних органах.

    Офіційно в поліції Києва журналістам повідомили, що в будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.

    Як повідомлялося, з 24 по 30 липня спецслужби перевіряли інформацію щодо мінування 22 об’єктів Києва.

    Національна поліція України СБУ Київ школа замінування
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