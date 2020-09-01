Навчальний рік у київській гімназії розпочався з замінування



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На місці працювали рятувальники, поліція та швидка допомога Фото: скріншот відео

Спецслужби перевірили будівлю і не виявили вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 1 вересня, новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі.

Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

«Сьогодні зранку замінували гімназію №32, що на Федорова. На місце приїхали всі служби», - йдеться в повідомленні.

Лист про те, що заміновано будівлю цієї гімназії, надійшов на електронну адресу колл-центру Служби безпеки України. Про це повідомили сайту «Сьогодні» джерела в правоохоронних органах.

Офіційно в поліції Києва журналістам повідомили, що в будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.

Як повідомлялося, з 24 по 30 липня спецслужби перевіряли інформацію щодо мінування 22 об’єктів Києва.