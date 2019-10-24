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    У Стрижавці вихованці циркового гуртка показали вогняне шоу

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    У Стрижавці вихованці циркового гуртка показали вогняне шоу

    Підкорювачі вогню

    Вихованці гуртка циркової та трюкової пластики Стрижавського будинку культури (керівник Валентина Марканова) влаштували грандіозне дійство – «Вогняне шоу» . 

    Вісімнадцять вихованців гуртка майже півтори години дивували глядачів своїми вміннями та демонстрували чудернацькі візерунки із вогню та світла, феєричні вогняні демонстрації, що заворожували та не давали можливості відволіктись хоча б на мить. Видовищні трюки та яскраві виступи змушували затамовувати подих.

    Аби якнайбільша кількість стрижавчан мала можливість переглянути «Вогняне шоу» провели його двічі за один вечір у різних куточках селища.

    Глядачі були дуже задоволені та супроводжували виступи гуртківців гучними оплесками.


    Джерело: vn.presspoint.in.ua

    Вінниччина
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