У Стрижавці вихованці циркового гуртка показали вогняне шоу



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Підкорювачі вогню

Вихованці гуртка циркової та трюкової пластики Стрижавського будинку культури (керівник Валентина Марканова) влаштували грандіозне дійство – «Вогняне шоу» .

Вісімнадцять вихованців гуртка майже півтори години дивували глядачів своїми вміннями та демонстрували чудернацькі візерунки із вогню та світла, феєричні вогняні демонстрації, що заворожували та не давали можливості відволіктись хоча б на мить. Видовищні трюки та яскраві виступи змушували затамовувати подих.

Аби якнайбільша кількість стрижавчан мала можливість переглянути «Вогняне шоу» провели його двічі за один вечір у різних куточках селища.

Глядачі були дуже задоволені та супроводжували виступи гуртківців гучними оплесками.





Джерело: vn.presspoint.in.ua