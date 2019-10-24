Училища Вінниччини отримали відзнаки за інновації
Заклади брали участь у міжнародній виставці
У Києві відбулася ХІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті».
Свої досягнення на ній представили 28 закладів профтехосвіти Вінницької області. У підсумку 10-ть із них отримали переможні дипломи.
Так Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище та Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту отримали звання «Лідер інновацій в освіті».
Заклади представили найкращі проєкти в номінації «Упровадження інновацій в організації змісту освіти, методах і формах освітньої діяльності».
Також нагороди (золоті медалі) привезли: Немирівський професійний ліцей; Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти; Браїлівський професійний ліцей; Вінницьке професійне училище сфери послуг.
Срібло мають: Центр професійно-технічної освіти переробної промисловості; Центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну; Вище професійне училище №5 м. Вінниці.
Бронзою відзначили Вище професійне училище №41 м. Тульчина.
Джерело: i-vin.info