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    Новини

    Училища Вінниччини отримали відзнаки за інновації

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    Училища Вінниччини отримали відзнаки за інновації

    Заклади брали участь у міжнародній виставці

    У Києві відбулася ХІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті».

    Свої досягнення на ній представили 28 закладів профтехосвіти Вінницької області. У підсумку 10-ть із них отримали переможні дипломи.

    Так Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище та Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту отримали звання «Лідер інновацій в освіті».

    Заклади представили найкращі проєкти в номінації «Упровадження інновацій в організації змісту освіти, методах і формах освітньої діяльності».

    Також нагороди (золоті медалі) привезли: Немирівський професійний ліцей; Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти; Браїлівський професійний ліцей; Вінницьке професійне училище сфери послуг.

    Срібло мають: Центр професійно-технічної освіти переробної промисловості; Центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну; Вище професійне училище №5 м. Вінниці.

    Бронзою відзначили Вище професійне училище №41 м. Тульчина.

    Джерело: i-vin.info

    освіта виставка Вінниччина
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