Училища Вінниччини отримали відзнаки за інновації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заклади брали участь у міжнародній виставці

У Києві відбулася ХІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті».

Свої досягнення на ній представили 28 закладів профтехосвіти Вінницької області. У підсумку 10-ть із них отримали переможні дипломи.

Так Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище та Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту отримали звання «Лідер інновацій в освіті».

Заклади представили найкращі проєкти в номінації «Упровадження інновацій в організації змісту освіти, методах і формах освітньої діяльності».

Також нагороди (золоті медалі) привезли: Немирівський професійний ліцей; Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти; Браїлівський професійний ліцей; Вінницьке професійне училище сфери послуг.

Срібло мають: Центр професійно-технічної освіти переробної промисловості; Центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну; Вище професійне училище №5 м. Вінниці.

Бронзою відзначили Вище професійне училище №41 м. Тульчина.

Джерело: i-vin.info