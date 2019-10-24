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    Через тиждень буде заборонено вилов риби

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    Через тиждень буде заборонено вилов риби

    На Вінниччині заборонено ловити рибу в зимувальних ямах

    З 1 листопада на Вінниччині розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона здійснюється з метою збереження водних біоресурсів та триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2020 року. У цей період дозволяється вилов на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям.

    Про це повідомляють у Вінницькому рибоохороному патрулі.

    З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Держрибагентства у Вінницькій області видано наказ про заборону на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

    «Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу», - зауважив начальник Управління Олексій Ягельський.

    За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн, 

    • сома — 425 грн, 
    • щуку — 340 грн, 
    • сазана (коропа) — 306 грн, 
    • білого амура — 255 грн, 
    • товстолобика — 255 грн,
    • ляща — 170 грн,
    • лина — 119 грн, 
    • плітки — 85 грн, 
    • краснопірки — 68 грн, 
    • підуста — 34 грн, 
    • плоскирки — 34 грн, 
    • карася сріблястого – 17 грн тощо.
    штраф рибальство Вінниччина
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