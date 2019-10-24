Через тиждень буде заборонено вилов риби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Вінниччині заборонено ловити рибу в зимувальних ямах

З 1 листопада на Вінниччині розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона здійснюється з метою збереження водних біоресурсів та триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2020 року. У цей період дозволяється вилов на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям.

Про це повідомляють у Вінницькому рибоохороному патрулі.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Держрибагентства у Вінницькій області видано наказ про заборону на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

«Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блесніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу», - зауважив начальник Управління Олексій Ягельський.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн,