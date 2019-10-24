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    Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині

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    Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині

    Трагічна ДТП у Вінницькій області

    23 жовтня в Ямпільському районі у результаті зіткнення двох легковиків загинули троє людей. Слідчі встановлюють причини та обставини автопригоди.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Аварія сталась близько 11.25 год. неподалік  села Писарівка Ямпільського району.

    Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля «ВАЗ 21093», місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.

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    Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині
    Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині
    Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині

    За кермом іномарки знаходився 70-річний житель одного з сіл району.

    Від отриманих ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир «ВАЗа».     
    Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

    ДТП Вінниччина поліція
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