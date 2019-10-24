Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині
Трагічна ДТП у Вінницькій області
23 жовтня в Ямпільському районі у результаті зіткнення двох легковиків загинули троє людей. Слідчі встановлюють причини та обставини автопригоди.
Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
Аварія сталась близько 11.25 год. неподалік села Писарівка Ямпільського району.
Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля «ВАЗ 21093», місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.
За кермом іномарки знаходився 70-річний житель одного з сіл району.
Від отриманих ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир «ВАЗа».
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).