Поліція розслідує обставини смертельної аварії на Ямпільщині



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Трагічна ДТП у Вінницькій області

23 жовтня в Ямпільському районі у результаті зіткнення двох легковиків загинули троє людей. Слідчі встановлюють причини та обставини автопригоди.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 11.25 год. неподалік села Писарівка Ямпільського району.

Попередньо встановлено, 52-річний водій автомобіля «ВАЗ 21093», місцевий житель, виконуючи маневр обгону, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з Audi А6.

За кермом іномарки знаходився 70-річний житель одного з сіл району.

Від отриманих ушкоджень на місці події загинули водії обох транспортних засобів та 27-річний пасажир «ВАЗа».

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).