У Вінниці через песика побилися таксист та пасажири

Перший день Нового року не для всіх закінчився спокійно

Подія сталась у перший день Нового року. До поліції надійшло повідомлення про конфлікт, який виник між водієм служби таксі та його пасажирами. Таксист зробив загальний виклик таксі, на який з’їхалися його колеги, а на допомогу пасажирам також приїхало кілька осіб.

В результаті події пасажири таксі та водій із тілесними ушкодженнями звернулись по медичну допомогу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, слідчо-оперативна група поліції з’ясовала, що конфлікт між водієм та пасажирами виник через те, що чоловік з жінкою сіли в таксі, не попередивши, що будуть з песиком. Згодом словесний конфлікт переріс в бійку. Таксист зробив загальний виклик таксі, на який з’їхалися його колеги. На допомогу пасажирам також приїхало кілька осіб, один з яких, за попередньою інформацією, битою пошкодив автомобіль таксі.

«Поліцейські встановили усіх учасників події, усі вони допитуються. В ході слідства буде опрацьоване відео з камер нагляду та відеореєстраторів, допитані свідки, очевидці події та надана правова оцінка дій усіх учасників бійки», – інформують у поліції

За фактом події поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею хуліганство та два провадження умисне легке тілесне ушкодження.

Джерело: Віта ТБ