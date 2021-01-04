Вінницьким пенсіонерам обмежили кількість безкоштовних поїздок в громадському транспорті

Місцевою владою встановлено ліміт на безкоштовні поїздки для пенсонерів

З 1 січня 2021 року для пільгових категорій встановили ліміт в 60 поїздок. Причини нововведення: запобігання поширення коронавірусу та економія.

«Ми проаналізували, що в середньому, більшість вінничан використовують 40 поїздок в місяць. Однак деякі пенсіонери користуються транспортом понад 350 разів. Тому прийняли рішення, що 60 поїздок цілком вистачить», – розповіла прессекретар «Вінницякартсервіс» Вероніка Савчук.

За допомогою муніципальної картки вінничанина кожен пасажир може протягом 30 хвилин пересісти на інший вид транспорту, в тому числі і муніципальний автобус, безкоштовно. Пільги не діють лише на маршрутні таксі.

Відповідно до проведеного аналізу, щодня «Вінницька транспортна компанія» перевозить близько 140 тисяч людей, з яких більше третини (майже 50 тисяч) - пільговики. Понад 70% з них – пенсіонери. В середньому, протягом місяця вони використовують близько 40 поїздок. Однак є й ті пільговики, які користуються громадським транспортом понад 350 разів.

«Більшість пасажирів – пенсіонери, яка найуразливіші до Covid-19. Таким чином, зменшивши кількість безкоштовних поїздок, хочемо запобігти поширенню коронавірусу. Другою причиною є питання фінансування, адже держава більше не виділяє на це кошти. Перевізнику, тобто Вінницькій транспортній компанії, відшкодовують кошти з місцевого бюджету», – додала прессекретарка.

З 2015 року держава більше не компенсує перевезення пільгових категорій муніципальним транспортом. Витрати перевізника покривають за рахунок місцевого бюджету.

«Звертаємо увагу, що правила проїзду для батьків багатодітних сімей, в яких п’ятеро і більше дітей віком до 18 років, залишаються незмінними. Вони і надалі отримуватимуть електронні проїзні квитки з необмеженою кількістю поїздок. Що стосується вінничан з інвалідністю першої групи – вони матимуть на своїх картках 120 безкоштовних поїздок з урахуванням супроводжуючих осіб», – зазначили у підприємстві «Вінницякартсервіс».

Джерело: Vinbazar