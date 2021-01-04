Вінничанин просить заборонити на території житлових забудов Вінниці запускати салюти і петарди

Вінничани втомилися від новорічних вибухів

Вінничанин зареєстрував петицію, в якій просить внести до правил благоустрою території м. Вінниці заборону на запуск піротехнічних засобів. Заборонити запускати салюти і петарди просить саме на територіях житлової забудови.

«Прошу внести до «правил благоустрою території міста Вінниця» заборону на порушення тиші, особливо – на підрив піротехнічних засобів, на територіях житлової забудови як то зроблено в інших, не «очолюваних рейтинг найкомфортніших», містах України», – йдеться в петиції.

Також просить зобов’язати працівників Муніципальної варти якнайшвидше реагувати на звернення стосовно порушення тиші.

«Паралельно з тим прошу забезпечити прибуття на зухвалі порушення режиму тиші інспекторів КП «муніципальна варта ВМР» в межах 10-15 хвилин і прописати відповідальність працівників КП за ігнорування викликів на порушення правил благоустрою», – додає автор Павло Драгобецький.

Щоб петицію розглянули в міській раді, потрібно зібрати 350 підписів.

Джерело: vinnitsa.info