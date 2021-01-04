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    На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)

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    Внаслідок зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження - На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)
    Внаслідок зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Київ оперативний

    Учасники ДТП не отримали серйозних травм

    Сьогодні, 4 січня, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака в центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут не розминулися водії автівок Peugeot і Ford.

    За попередньою інформацією, серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав.

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    На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)
    На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)
    На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)
    На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)

    Слід зазначити, що ДТП сталася фактично на пустій дорозі. Після Нового року на столичних дорогах спостерігається значно менше транспорту, ніж у звичайні дні.

     

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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