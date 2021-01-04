На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)
Внаслідок зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження
Фото: Київ оперативний
Учасники ДТП не отримали серйозних травм
Сьогодні, 4 січня, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака в центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут не розминулися водії автівок Peugeot і Ford.
За попередньою інформацією, серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав.
Слід зазначити, що ДТП сталася фактично на пустій дорозі. Після Нового року на столичних дорогах спостерігається значно менше транспорту, ніж у звичайні дні.