На пустій дорозі в центрі Києва не розминулися Peugeot і Ford (фото)

Учасники ДТП не отримали серйозних травм

Сьогодні, 4 січня, на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака в центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут не розминулися водії автівок Peugeot і Ford.

За попередньою інформацією, серйозних травм ніхто з учасників ДТП не отримав.

Слід зазначити, що ДТП сталася фактично на пустій дорозі. Після Нового року на столичних дорогах спостерігається значно менше транспорту, ніж у звичайні дні.