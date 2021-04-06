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    У Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці

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    Підсудний намагався перекинути через паркан вінницької пенітенціарної установи пакунок з великою кількістю марихуани - У Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці
    Підсудний намагався перекинути через паркан вінницької пенітенціарної установи пакунок з великою кількістю марихуани
    фото: vn.npu.gov.ua

    Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності

    У Вінниці на 6 років засудили чоловіка, який намагався передати до в'язниці наркотики.

    39-річного підсудного працівники поліції затримали 18 січня цього року під час вчинення ним злочину. Підсудний намагався перекинути через паркан вінницької пенітенціарної установи пакунок з великою кількістю марихуани. Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

    Під час досудового розслідування дії зловмисника слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Після затримання у підсудного працівники поліції вилучили пакунок, яку він планував перекинути через паркан виправної установи.

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    У Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці
    У Вінниці чоловіка позбавили волі на 6 років за те, що намагався передати наркотики до в'язниці

    Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    Вінницький міський суд визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого йому злочині та засудив його до 6 років позбавлення волі.

    Тим часом, в Одесі затримано двох чоловіків, які продавали марихуану наркозалежним, у тому числі засудженим, які перебувають у виправній колонії.

    Зловмисників затримали співробітники регіонального управління стратегічних розслідувань, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

    Теги: суд наркотики розслідування Вінниччина тюрьма
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