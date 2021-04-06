На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані

Поліцейські вилучили 13 системних блоків, які використовувалися для надання послуг грального бізнесу

Поліцейські спільно з СБУ накрили підпільне казино в ресторані Хмільника, що на Вінниччині. Гральний заклад діяв у окремій кімнаті ресторану. Про це повідомляє пресслужба обласне управління поліції у Вінницькій області.

До закладу пускали тільки постійних відвідувачів. Під час рейду правоохоронців в закладі був один гравець та 27-річна адміністраторка клубу.

За словами начальника Хмільницького районного відділу поліції Валерія Романюка, під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили 13 системних блоків, які використовувалися для надання послуг грального бізнесу, а також гроші, отримані незаконним шляхом.

Тим часом, Кабінет міністрів затвердив ліцензійні умови з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Відповідну постанову уряд підтримав під час засідання 31 березня.

«Метою прийняття постанови є затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Документ було розроблено Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей», – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.