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    На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані

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    До закладу пускали тільки постійних відвідувачів - На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані
    До закладу пускали тільки постійних відвідувачів
    фото: vn.npu.gov.ua

    Поліцейські вилучили 13 системних блоків, які використовувалися для надання послуг грального бізнесу

    Поліцейські спільно з СБУ накрили підпільне казино в ресторані Хмільника, що на Вінниччині. Гральний заклад діяв у окремій кімнаті ресторану. Про це повідомляє пресслужба обласне управління поліції у Вінницькій області.

    До закладу пускали тільки постійних відвідувачів. Під час рейду правоохоронців в закладі був один гравець та 27-річна адміністраторка клубу.

    За словами начальника Хмільницького районного відділу поліції Валерія Романюка, під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили 13 системних блоків, які використовувалися для надання послуг грального бізнесу, а також гроші, отримані незаконним шляхом.

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    На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані
    На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані
    На Вінниччині закрили підпільний гральний заклад, який діяв в ресторані

    Тим часом, Кабінет міністрів затвердив ліцензійні умови з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор. Відповідну постанову уряд підтримав під час засідання 31 березня.

    «Метою прийняття постанови є затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та встановлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, а також вичерпного переліку вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Документ було розроблено Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей», – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    Теги: СБУ гроші гральний бізнес Вінниччина
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