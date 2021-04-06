В Одесі наркодилери продавали марихуану в'язням (фото, відео)

До обрання запобіжного заходу зловмисніків затримано і доправлено в ізолятор тимчасового тримання

Під час санкціонованих обшуків вилучено близько 2 кг марихуани, понад 300 тис. грн, револьвер з патронами, кілька десятків мобільних телефонів

В Одесі затримано двох чоловіків, які продавали марихуану наркозалежним, у тому числі засудженим, які перебувають у виправній колонії.

Зловмисників затримали співробітники регіонального управління стратегічних розслідувань, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Встановлено, що двоє жителів Одеси віком 48-ми та 49-ти років на території регіону збували наркозалежним громадянам марихуану, в тому числі в одній з одеських виправних установ.

Під час санкціонованих обшуків, які проводилися за місцями проживання фігурантів та збуту незаконного товару, вилучено близько 2 кг марихуани, понад 300 тис. грн, револьвер з патронами, кілька десятків мобільних телефонів, планшет, флеш-носії, відеореєстратор, банківські картки, сім-карти, кілька заточок і пристрої для вживання наркотиків.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу їх затримано і доправлено в ізолятор тимчасового тримання.

Тим часом, у 23-річного мешканця Тульчина, який у Вінниці подобово винаймав житло, при собі було понад 80 пакунків готових для продажу через закладки наркотиків. А під час обшуку в орендованому помешканні поліцейські знайшли ще 350 доз метадону.