На Вінниччині підрядники наживалися на коштах фонду боротьби з Covid-19

Гроші мали піти на реконструкцію та капітальний ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я

У результаті аудитори встановили порушень на суму понад 1,6 млн грн

На Вінниччині аудитори зафіксували зайву витрату понад 1,6 мільйона гривень грошей «ковідного» фонду. Про це повідомляє пресслужба Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

Ревізори перевіряли використання державним підприємством «Архітектурно-будівельний інжиніринг» коштів фонду боротьби з Covid-19 за період з 1 липня 2020 по 1 березня 2021 року. Гроші мали піти на реконструкцію та капітальний ремонт приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я.

У результаті аудитори встановили порушень на суму понад 1,6 млн грн, що стосувалися завищення підрядними організаціями вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт. В Держуадитслужбі стверджують, що «завдяки вжитим під час ревізії заходам забезпечено усунення виявлених фінансових порушень у повному обсязі». Разом з тим матеріали ревізії передали правоохоронцям.

Тим часом, співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві викрили підприємство в ухиленні від сплати податків на 18,6 млн гривень.

Зазначається, що згадане підприємство неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі «Велике будівництво». «З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів (схема відкату) воно проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, у іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими субʼєктами господарстької діяльності», – йдеться в повідомленні.