У Вінниці двох юнаків підозрюють у катуванні 18-річного студента



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Нападники вимагали у потерпілого гроші

Вінницькими поліцейськими затримано двох чоловіків за підозрою у катуванні 18-річного студента коледжу.

Днями до поліції надійшло повідомлення з міської клінічної лікарні про госпіталізацію вінничанина з тілесними ушкодженнями.

Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що студента побили двоє юнаків. Напередодні у них виник конфлікт і зловмисники викликали хлопця на розмову у вечірній час на вулицю, щоб поквитатися.

Там вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та вчиняли дії, що не відповідають загальноприйнятим нормам моралі, принижували його людську гідність.

Крім того, нападники вимагали у нього грошові кошти. Залякавши його розправою у разі, якщо він комусь розповість про це, відпустили.

Потерпілий боявся повідомити в поліцію, однак наступного дня погіршився його стан здоров’я і довелося викликати швидку медичну допомогу. Медики повідомили про це поліцію.

Через кілька годин двох зловмисників віком 19 та 16 років поліцейські затримали в процесуальному порядку. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Затримані є фігурантами кримінального провадження за фактом грабежу, яке наразі розглядається в суді.

Одному з затриманих оголошено про підозру.

Слідством готуються матеріали для оголошення про підозру другому зловмиснику та обрання міри запобіжного заходу.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Джерело: Магнолія ТВ