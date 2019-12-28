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    У Вінниці двох юнаків підозрюють у катуванні 18-річного студента

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    У Вінниці двох юнаків підозрюють у катуванні 18-річного студента

    Нападники вимагали у потерпілого гроші

    Вінницькими поліцейськими затримано  двох чоловіків за підозрою у катуванні 18-річного студента коледжу.

    Днями до поліції надійшло повідомлення з міської клінічної лікарні про госпіталізацію вінничанина з тілесними ушкодженнями.

    Слідчо-оперативною групою поліції встановлено, що студента побили двоє юнаків. Напередодні у них виник конфлікт і зловмисники викликали хлопця на розмову у вечірній час на вулицю, щоб поквитатися.

    Там вони  завдали  потерпілому тілесних ушкоджень та вчиняли дії, що не відповідають загальноприйнятим нормам моралі, принижували його людську гідність.

    Крім того, нападники вимагали у нього грошові кошти. Залякавши його розправою у разі, якщо він комусь розповість про це,  відпустили.

    Потерпілий боявся повідомити в поліцію, однак наступного дня погіршився його стан здоров’я і довелося викликати швидку медичну допомогу. Медики повідомили про це поліцію.

    Через кілька годин двох зловмисників віком 19 та 16 років поліцейські затримали в процесуальному порядку. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Затримані є фігурантами кримінального провадження за фактом грабежу, яке наразі розглядається в суді.

    Одному з затриманих оголошено про підозру.

    Слідством готуються матеріали для оголошення про підозру другому зловмиснику та обрання міри запобіжного заходу.

    За такий злочин передбачено покарання  у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

    Джерело: Магнолія ТВ

    кримінал гроші Вінниця злочин
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