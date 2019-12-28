Росіянин розстріляв сусідів через гучну музику



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Озброївшись мисливською рушницею, зловмисник спочатку вистрілив в голову старшого опонента, а потім вбив його сина

Чоловік спочатку зробив зауваження сусідам, кидаючи каміння в їхній двір,а потім розстріляв їх

Житель Краснодарського краю РФ розстріляв сусіда і його сина через те, що вони голосно слухали музику.

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

До суду Анапского району направили кримінальну справу стосовно 54-річного росіянина, якого звинувачують у вбивстві двох осіб. Увечері в селі Су-Псех в Анапському районі 3 лютого 2019 року сусіди підозрюваного занадто голосно слухали музику.

Підозрюваний вирішив зробити зауваження, кидаючи каміння в їхній двір, і 60-річний чоловік і його 30-річний син вийшли до сусіда для розмови.

Озброївшись мисливською рушницею, чоловік спочатку вистрілив в голову старшого опонента. Коли його син спробував відібрати зброю, стрілок вбив і його.

Про подію стрілок повідомив в правоохоронні органи і викликав швидку допомогу. Чоловік був затриманий і взятий під варту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, у Донецькій області в місті Сіверськ чоловік застрелив з мисливської рушниці трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку