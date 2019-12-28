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    У світі

    Росіянин розстріляв сусідів через гучну музику

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    Озброївшись мисливською рушницею, зловмисник спочатку вистрілив в голову старшого опонента, а потім вбив його сина - Росіянин розстріляв сусідів через гучну музику
    Озброївшись мисливською рушницею, зловмисник спочатку вистрілив в голову старшого опонента, а потім вбив його сина

    Чоловік спочатку зробив зауваження сусідам, кидаючи каміння в їхній двір,а потім розстріляв їх

    Житель Краснодарського краю РФ розстріляв сусіда і його сина через те, що вони голосно слухали музику.

    Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

    До суду Анапского району направили кримінальну справу стосовно 54-річного росіянина, якого звинувачують у вбивстві двох осіб. Увечері в селі Су-Псех в Анапському районі 3 лютого 2019 року сусіди підозрюваного занадто голосно слухали музику.

    Підозрюваний вирішив зробити зауваження, кидаючи каміння в їхній двір, і 60-річний чоловік і його 30-річний син вийшли до сусіда для розмови.

    Озброївшись мисливською рушницею, чоловік спочатку вистрілив в голову старшого опонента. Коли його син спробував відібрати зброю, стрілок вбив і його.

    Про подію стрілок повідомив в правоохоронні органи і викликав швидку допомогу. Чоловік був затриманий і взятий під варту. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

    Нагадаємо, у Донецькій області в місті Сіверськ чоловік застрелив з мисливської рушниці трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку

    Росія кримінал музика вбивство стрілянина
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