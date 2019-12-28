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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки пояснив, чому аграрії не отримали 1 млрд грн дотацій

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    <p>Українські аграрії не можуть отримати виплати за двома програмами</p> - Міністр економіки пояснив, чому аграрії не отримали 1 млрд грн дотацій

    Українські аграрії не можуть отримати виплати за двома програмами

    1 млрд грн виплат зараз заблоковано в судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду

    Кабінет міністрів не може виплатити 1 млрд грн держдотацій українським аграріям через судовий позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду.

    Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

    «Кабінет міністрів цього року профінансував всі програми, які були в бюджеті держпідтримки сільського господарства на 3,4 млрд грн. Але ще 1 млрд грн виплат зараз заблоковано в судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду», - сказав він.

    Зокрема, українські аграрії не можуть отримати виплати за двома програмами: «Державна підтримка тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»- 830 млн грн, «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» - 186 млн грн.

    Як наголосив Милованов, кошти на ці напрями передбачено в бюджеті в повному обсягу, проте їх виплата заблокована позовом ВАР про визнання протиправною і нечинною ухваленої ще в лютому 2018 року постанови Кабміну про затвердження цих програм.

    Міністр повідомив, що 26 грудня Міністерство юстиції подало касаційну скаргу до Верховного суду з метою розблокувати виплати. Він пообіцяв у 2020 році виконати всі програми підтримки аграрного сектору в повному обсязі відповідно до затвердженого держбюджету, а також здійснити виплати за тими програмами, які зараз заблоковані.

    Джерело: УНІАН

    суд економіка міністр гроші Мінекономіки аграрії фінансування Україна Тимофій Милованов
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