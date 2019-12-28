У Харкові чоловік підпалив вхід до будівлі облдержадміністрації



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Інформація про займання вхідних дверей Харківської ОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23:20

Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників

У Харкові затримали чоловіка, який у п’ятницю пізно ввечері підпалив вхід до будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

«Харківська поліція затримала підозрюваного у підпалі дверей адміністративної будівлі. За вчинення даного правопорушення поліція оперативно затримала громадянина 1972 р.н.», - йдеться у повідомленні.

Інформація про займання вхідних дверей Харківської ОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23:20. Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.

За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько 2 кв.м. полотна дверей. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст 296 (хуліганство) ККУ.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До слова, в Одесі нещодавно невідомі підпалили автомобіль депутата Одеської обласної ради.