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    Події в Україні

    У Харкові чоловік підпалив вхід до будівлі облдержадміністрації

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    Інформація про займання вхідних дверей Харківської ОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23:20 - У Харкові чоловік підпалив вхід до будівлі облдержадміністрації
    Інформація про займання вхідних дверей Харківської ОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23:20

    Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників

    У Харкові затримали чоловіка, який у п’ятницю пізно ввечері підпалив вхід до будівлі Харківської обласної державної адміністрації.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    «Харківська поліція затримала підозрюваного у підпалі дверей адміністративної будівлі. За вчинення даного правопорушення поліція оперативно затримала громадянина 1972 р.н.», - йдеться у повідомленні.

    Інформація про займання вхідних дверей Харківської ОДА надійшло до поліції 27 грудня о 23:20. Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників.

    За попередніми даними, вогнем пошкоджено близько 2 кв.м. полотна дверей. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

    Слідчі внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст 296 (хуліганство) ККУ.

    Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

    До слова, в Одесі нещодавно невідомі підпалили автомобіль депутата Одеської обласної ради.

    Харків Національна поліція України пожежа кримінал місцева влада
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