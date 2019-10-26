У Вінниці налаштовують «зелену хвилю» на ще одній магістральній вулиці



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Тестування «зеленої хвилі» розпочалось по Хмельницькому шосе. Це друга магістраль, де впроваджується сучасна система керування дорожнім рухом.

Відтепер водії, які в’їжджатимуть на Хмельницьке шосе на зелене світло і дотримуватимуться швидкості 50 км/год, зможуть без суттєвих зупинок проїхати всю вулицю.

У червні цього року «зелена хвиля» почала діяти на магістралі, яка проходить по вулицях Київській, Брацлавській, Лебединського та Немирівському шосе. Впровадження такої системи показало, що завдяки ній водії скорочують проїзд великих перехресть в середньому більш ніж на 30%.

«Ми досліджували ефективність впровадження «зеленої хвилі» і побачили таку тенденцію: якщо водії рухаються зі швидкістю не більше 50 км/год, то можуть проїхати більшість перехресть на зелене світло світлофора. Тепер ми тестуємо таку систему по Хмельницькому шосе, дивимося, які перехрестя найбільш завантажені, як їх можна розвантажити, скоротити чи навпаки додати секунди на тому чи іншому напрямку. Загалом по Хмельницькому шосе буде задіяно 12 світлофорних об’єктів. Моніторинг і налагодження системи буде тривати кілька тижнів. Певний час можливі деякі незручності для водіїв, але це тимчасово. Наша мета – покращити пропускну здатність Хмельницького шосе, що буде економити час водіїв», - повідомив т.в.о директора Вінницького КП «СМЕД ОДР» Сергій Чернов.

Режим роботи світлофорів видно у диспетчерській КП «СМЕД ОДР». Далі у планах міської влади - запровадження «зеленої хвилі» по вул. Келецькій.