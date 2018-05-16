У Вінниці навчають поліцейських-перемовників

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За підтримки Консультативної місії Європейського союзу у Вінниці розпочався триденний семінар-тренінг «Поліція діалогу» для поліцейських з п'яти областей.

Правоохоронців навчатимуть вести перемовини з учасниками масових заходів з метою попередження вчинення ними порушень громадського порядку та уникнення силового розв‘язання конфлікту.

Група тренерів Національної Поліції України, які раніше пройшли тренінги організовані Консультативною місією ЄС в Україні, проводять базовий курс для представників підрозділів превентивної діяльності щодо концепції дій груп Поліції Діалогу. У тренінгу беруть участь поліцейські з Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської та Рівненської областей.

«КМЄС у реформуванні сектору безпеки визначила п’ять пріоритетних напрямків, одним серед них є публічна безпека під час масових заходів та зібрань. Комунікація з поліцією відіграє важливу роль і є ефективною у забезпеченні їх мирного перебігу. Це засвідчено практикою європейських країн, - розповідає тренер місії Лена Борг, яка близько 40 років служить у поліції Швеції. – Група Поліції Діалогу налагоджує взаємодію між учасниками масового заходу та поліцією, тим самим дає змогу зібранню залишитися мирним».

У відкритті тренінгу взяв участь начальник управління превентивної діяльності ГУНП Вінниччини Сергій Мельник. Він подякував іноземним партнерам та тренерам за допомогу у підготовці кваліфікованих фахівців превентивного блоку у сфері комунікації та зазначив, що отримані знання надзвичайно важливі в реальних ситуаціях в діяльності поліції:

Ефективна комунікація поліції з учасниками заходів дає можливість знизити напруження натовпу, уникнути конфлікту та силового втручання.

У змодельованих ситуаціях поліцейських навчатимуть психології натовпу, виявляти правопорушників та оцінювати ризики під час проведення масових заходів.

Джерело: Vinbazar