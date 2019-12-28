Справа про оборудки Дубневичів дійшла до суду

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Обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про заволодіння понад 300 млн куб.м природного газу НАК «Нафтогаз України» стосовно 4 осіб.

Про це інформують на сторінці САП у Facebook.

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» стосовно 4 осіб, серед яких директор ТзОВ «Енергія – Новояворівськ», технічний директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ», фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми – радник директора ТзОВ «Енергія», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, ще одного підозрюваного – директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» оголошено в розшук, а справу відносно нього виділено в окреме провадження.

Уточнюється, що обвинувальний акт скеровано до Антикорупційного суду для розгляду по суті.

Як нагадують у САП, слідством встановлено, що підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ упродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

«Як наслідок реалізації цієї корупційної схеми, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а НАК «Нафтогаз України» отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд гривень», – інформують у САП.

Також повідомляється, що у січні 2018 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали та повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 – посадовці компаній-власниць ТЕЦ – ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» і фізична особа, яка є наближеною до народних депутатів.

У рамках розслідування вказаного провадження Солом’янським районним судом столиці було накладено арешт на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ». Відповідно до рішення суду, ці два об’єкти передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Дії вказаних осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Також наголошується, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У двох містах на Львівщині – Новому Роздолі та Новояворівську стався зрив опалювального сезону. Тут у 2018 році на теплоцентралях, які належать народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам, виявили розкрадання газу на суму в 1,4 мільярда гривень. Після цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі «Гарант Енерго М». Проте новий управитель не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, «Гарант Енерго М» заборгувало 380 мільйонів гривень за спожитий на ТЕЦ газ.

Ситуація з опаленням у багатотисячних містах зайшла в глухий кут. На засіданні обласної комісії з НЗ та ТЕБ її визнано надзвичайною, а обласне керівництво звернулось за допомогою до уряду країни. Минулого тижня у Новому Роздолі та Новояворівську побував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Тоді ж було вирішено передати обидві ТЕЦ в управління дочірній компанії «Нафтогаз України» – «Нафтогаз Тепло». Новий управитель почав із зустрічей з трудовими колективами ТЕЦ з тим, щоб забезпечити теплогенеруючі підприємства фахівцями.

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