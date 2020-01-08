Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент (оновлюється) тема дня

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Місце авіакатастрофи українського літака в Ірані фото з відкритих джерел

Літак був новий, усі 176 людей на борту загинули

Минулої ночі український лайнер, що летів з Тегерана до Києва, розбився. Після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейнілайнер лайнер впав неподалік аеропорту.

За офіційними даними, серед 176 загиблих у авіакатастрофі 11 були громадянами України, 147 - Ірану, решта - громадяни інших країн. Ніхто з людей, які знаходилися на борту, не вижив. За іншими даними, у 999999 пасажирів були канадські паспорти, але все одно більшість з пасажирів іранського походження.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» ухвалила рішення щодо призупинення виконання рейсів до Тегерана на невизначений термін.

За дорученням президента Володимира Зеленського при Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою. До складу оперативного штабу, як вказано, увійшли прем'єр-міністр України, міністри закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, а також голови Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Керує штабом секретар РНБО Олексій Данилов. В аеропорту міста Тегеран перебуває посол України та консул України.

Що сталося

Літак МАУ Boeing 737 рейсу PS752, що летів з Тегерана до Києва, розбився сьогодні неподалік аеропорту. Рятувальники не одразу змогли зайти на місце трагедії, оскільки уламки літака були охоплені вогнем.

Речник міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив, що літак розбився поблизу Паранд, приблизно в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана.

На місці катастрофи виявлено обидва чорних ящики (мовний та той, що реєструє параметри польоту), їх передали місцевим правоохоронцям. Про виявлення бортових самописців журналістам повідомив прокурор Тегерана.

Загиблі

У повідомленні пресслужби Ради нацбезпеки йдеться, що на борту було 11 громадян України - двоє з них пасажири і дев’ятеро - члени екіпажу. За даними компанії МАУ, на цей рейс придбали квитки 168 осіб. Зараз з’ясовується, хто з пасажирів не потрапив на борт.

В МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

«Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, просимо звертатися в авіакомпанію за телефонами 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону)», - також йдеться в повідомленні МАУ. Списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

ЗМІ опублікували попередній список загиблих громадян України, які летіли на літаку «Боїнг», що розбився:

Сергій Хоменко

Катерина Статник

Марина Микитюк

Валерія Овчарук

Володимир Гапоненко

Юлія Сологуб

Ольга Кобюк

Олена Малахова

Олексій Наумкін

Ігор Матков

Денис Лихно

Іранські рятувальники працюють на місці авіакатастрофи українського літака (фото з відкритих джерел)

Можливі причини катастрофи

У перші кілька годин після катастрофи деякі видання припустили, що український літак могли випадково збити. Зокрема, катастрофа сталася через кілька годин після нападу Ірану на американські бази.

Глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Він також спростував інформацію про те, що літак могли збити ракетою. «Якщо б катастрофа була викликана ракетою, літак вибухнув би в небі», - підкреслив він.

Посольство України в Ірані також спочатку виключало версію теракту. Водночас згодом наші дипломати вже такої можливості не виключили. Принаймні, із сайту нашого МЗС зникло повідомлення про те, що відомство виключає таку можливість.

«Поки що жодної версії не озвучено… І тільки після рішення спеціально створеної комісії буде озвучена причина падіння літака. Навіть попередньої причини немає… Версій також немає», - сказав під час брифінгу начальник відділу менеджменту з кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко.

Журналіст Юрій Бутусов висловив свою точку зору щодо катастрофи: «Судячи з відео падіння, літак загорівся на малій висоті, пожежа почалася в двигуні відразу після зльоту, на жаль, ситуація стала не керованою. Це не може бути помилкою екіпажу. Малоймовірно, щоб це могло бути ураження ракетою, характер катастрофи був би іншим. І свідчення пуску і політ ракети були б помітні на радарах. Це не схоже на вибух бомби на борту. Версія технічну несправність буде основною. Набір версій події стандартний: потрапляння зграї птахів; пошкодження двигуна або паливної системи в аеропорту; помилка в експлуатації і не усунена несправність; технічний брак при виробництві літака. Оскільки падіння відбулося на очах у свідків і служби контролю аеропорту, ця трагедія навряд чи лишиться загадкою».

Що відомо про літак

Лайнеру Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України», що зазнав катастрофи, було лише три з половиною роки. «Главком» з профільних авіаресурсів повідомив, що літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак Boeing 737-800 NG в останні дні здійснював вильоти в міста по всьому світу. Так, 4 січня цей літак здійснив рейс з Тегерана до Києва і цього ж дня вилетів до Парижа. З 5-го по 7 січня Boeing 737 здійснюва рейси з Києва до Мілана, Тегерана, Лондона, Єревана. Востаннє до Тегерана цей літак вилетів з Києва 7 січня о 8:12, зворотній рейс закінчився катастрофою.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. Літак піднімався на висоту 8000 футів (3632 м) із аерпорта Тегерану на північний захід, коли сигнали транспондера літака припинилися.

У «Міжнародних авіалініях України» повідомили, що останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня, два дні тому.

Тим часом керівництво американського авіабудівного концерну Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу в Ірані українського літака його виробництва.