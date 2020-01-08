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    Новорічні та Різдвяні свята

    У Жмеринці прихожани недільних шкіл взяли участь у колядницькому флешмобі

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    У Жмеринці прихожани недільних шкіл взяли участь у колядницькому флешмобі

    Кожен колядник, як маленький пастушок, який розповідає світу про народження Христа

    Прихожани місцевих храмів Жмеринщини разом з молодіжним відділом Вінницької єпархії православної церкви організували сьогодні, 8 січня, колядницький флешмоб.

    Юні колядники порадували своїм співом та подарували містянам різдвяний настрій. Учасники флешмобу завітали до супермаркету «Грош», заспівали колядки на площі Миру та в міській раді.

    Захоплені слухачі пригощали колядників солодощами та давали гроші. Щирі емоції і посмішки з’являлися у всіх перехожих, які зустрічали на своєму шляху колядників.

    «Хочеться відновити традиції. Щоб святкування Різдва Христового відбувалося не лише у родинному колі, а ширилося усією країною, бо як співається в колядках: «Вся наша родина – славна Україна»,– розповідає архімандрит храму Святої Великомучениці Параскеви Аркадій Сенчуківський.

    У флешмобі взяли участь вихованці недільних шкіл зі Свято-Параскевинського храму, Іоанно-Богословського храму смт. Браїлів, Свято-Миколаївського храму та храму Олександра Невського, а  також прихожани храмів с. Тарасівка та Вознівці.

    Джерело: zhmerynka.city

    Україна Різдвяні свята Вінниччина традиції
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