У Жмеринці прихожани недільних шкіл взяли участь у колядницькому флешмобі



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Кожен колядник, як маленький пастушок, який розповідає світу про народження Христа

Прихожани місцевих храмів Жмеринщини разом з молодіжним відділом Вінницької єпархії православної церкви організували сьогодні, 8 січня, колядницький флешмоб.

Юні колядники порадували своїм співом та подарували містянам різдвяний настрій. Учасники флешмобу завітали до супермаркету «Грош», заспівали колядки на площі Миру та в міській раді.

Захоплені слухачі пригощали колядників солодощами та давали гроші. Щирі емоції і посмішки з’являлися у всіх перехожих, які зустрічали на своєму шляху колядників.

«Хочеться відновити традиції. Щоб святкування Різдва Христового відбувалося не лише у родинному колі, а ширилося усією країною, бо як співається в колядках: «Вся наша родина – славна Україна»,– розповідає архімандрит храму Святої Великомучениці Параскеви Аркадій Сенчуківський.

У флешмобі взяли участь вихованці недільних шкіл зі Свято-Параскевинського храму, Іоанно-Богословського храму смт. Браїлів, Свято-Миколаївського храму та храму Олександра Невського, а також прихожани храмів с. Тарасівка та Вознівці.

Джерело: zhmerynka.city