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    Новини

    У Вінниці пропонують заборонити продаж алкоголю вночі

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    У Вінниці пропонують заборонити продаж алкоголю вночі

    Громадяни подали відповідну петицію

    У Вінниці створили петицію з проханням заборонити продаж алкоголю вночі. Відповідне звернення зареєстроване на сайті електронних петицій міста. Голосування триватиме наступні 13 днів. 

    «Заборонити торгувати алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об’єктах торгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного й іншого призначення на території м. Вінниця в нічний час, а саме з 22.00 вечора до 8.00 ранку.

    У березні 2018 року українські парламентарі дозволили органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю, ухваливши законопроект №3149.

    Необхідно ще раз розглянути це важливе питання. В Києві та Чернігові цю ініціативу вже підтримали», - йдеться у зверненні.

    Джерело: Vinbazar

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