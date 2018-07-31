У Вінниці пропонують заборонити продаж алкоголю вночі



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Громадяни подали відповідну петицію

У Вінниці створили петицію з проханням заборонити продаж алкоголю вночі. Відповідне звернення зареєстроване на сайті електронних петицій міста. Голосування триватиме наступні 13 днів.

«Заборонити торгувати алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об’єктах торгівлі торговельного, побутового, соціально-культурного й іншого призначення на території м. Вінниця в нічний час, а саме з 22.00 вечора до 8.00 ранку.

У березні 2018 року українські парламентарі дозволили органам місцевого самоврядування самостійно визначати час продажу алкоголю, ухваливши законопроект №3149.

Необхідно ще раз розглянути це важливе питання. В Києві та Чернігові цю ініціативу вже підтримали», - йдеться у зверненні.

Джерело: Vinbazar