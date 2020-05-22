У Вінниці проводиться ремонт тепломереж

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Відразу на кількох ділянках проводиться реконструкція теплових мереж. А також працівники «Вінницяміськтеплоенерго» перевіряють котельні, центральні теплові пункти, індивідуальні теплові пункти та мережі гарячого водопостачання. Наразі уже реконструйовано 136 м теплових мереж.

Уже повністю завершені ремонті роботи теплових мереж за адресами: вул. Київська, 51, вул. 600-річчя, 10 та вул. Майбороди. Загалом тут відремонтували 136 м теплових мереж.

Під час ремонтних робіт використовують труби з попередньо ізольованим пінополіуретаном з низькою теплопровідністю. Це дасть можливість мінімізувати тепловтрати при транспортуванні теплової енергії.

Наразі тривають роботи по вул. А. Янгеля, 68, тут мають реконструювати 133 м теплової мережі. По вул. Некрасова, 1 замінять 67 м теплової мережі. Також проводяться роботи і на ділянці від вул. І. Миколайчука, 58 до вул. Заболотного, 6. На цій ділянці відремонтують 169 м. Ще 89 м теплової мережі реконструюють по вул. Д. Майбороди, 5.

«Роботи виконуються відповідно до комплексного плану по ремонту та реконструкції обладнання теплопостачального комплексу. Прохання не загромаджувати місце проведення робіт. У випадку виявлення порушень чи інших ситуацій, пов’язаних з проведенням робіт на даній ділянці, одразу повідомляйте за номером (0432)43-34-95 у диспетчерську службу підприємства, яка працює цілодобово. Перепрошуємо за тимчасові незручності і будемо вдячні за розуміння», - зазначила начальник відділу з роботи зі ЗМІ та громадськістю КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» Сніжана Шпікіна.