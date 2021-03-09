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    У Вінниці судитимуть агітатора за заклики до зміни кордону України

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    Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру&nbsp; - У Вінниці судитимуть агітатора за заклики до зміни кордону України
    Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру 
    фото: Facebook

    Судова лінгвістична експертиза підтвердила факт закликів до вчинення злочинів на шкоду державній безпеці нашої країни

    На Вінниччині СБУ викрила агітатора на закликах до зміни меж держкордону.

    Після завершення слідчих дій до суду у Вінниці направлено обвинувальний акт щодо порушника, повідомляє пресслужба СБУ у Вінницькій області.

    Чоловік був «бійцем» в інтернет-просторі. Саме там він поширював заклики до порушення територіальної цілісності держави.

    За даними слідства, місцевий житель розміщував на особистих сторінках в соцмережах фото, відеоматеріали з агітацією щодо зміни меж держкордону України.

    Судова лінгвістична експертиза підтвердила факт закликів до вчинення злочинів на шкоду державній безпеці нашої країни.

    Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

    Досудове розслідування проводилось за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

    Нагадаємо, вінницький суд призначив покарання 38-річному місцевому жителю, якого звинувачували у серії крадіжок. Чоловіка, який викрадав у перехожих телефони, засудили до 4 років позбавлення волі.

    Теги: СБУ Вінниця інтернет кордон державна зрада
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