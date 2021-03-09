У Вінниці судитимуть агітатора за заклики до зміни кордону України

Судова лінгвістична експертиза підтвердила факт закликів до вчинення злочинів на шкоду державній безпеці нашої країни

На Вінниччині СБУ викрила агітатора на закликах до зміни меж держкордону.

Після завершення слідчих дій до суду у Вінниці направлено обвинувальний акт щодо порушника, повідомляє пресслужба СБУ у Вінницькій області.

Чоловік був «бійцем» в інтернет-просторі. Саме там він поширював заклики до порушення територіальної цілісності держави.

За даними слідства, місцевий житель розміщував на особистих сторінках в соцмережах фото, відеоматеріали з агітацією щодо зміни меж держкордону України.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила факт закликів до вчинення злочинів на шкоду державній безпеці нашої країни.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Досудове розслідування проводилось за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Нагадаємо, вінницький суд призначив покарання 38-річному місцевому жителю, якого звинувачували у серії крадіжок. Чоловіка, який викрадав у перехожих телефони, засудили до 4 років позбавлення волі.