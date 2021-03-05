4 років позбавлення волі за зухвале викрадення телефонів: у Вінниці засудили серійного крадія

Пересуваючись на велосипеді містом у вечірній час, чоловік систематично здійснював заволодіння чужим майном

Коли після чергового пограбування зловмисника затримали, з'ясувалось, що він вже неодноразово був засуджений за аналогічні злочини

Вінницький суд призначив покарання 38-річному місцевому жителю, якого звинувачували у серії крадіжок. Чоловіка, який викрадав у перехожих телефони, засудили до 4 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Спеціалізувався» злодій на мобільних телефонах – він їх просто вихоплював із рук потерпілих. Коли після чергового пограбування зловмисника затримали, з'ясувалось, що він вже неодноразово був засуджений за аналогічні злочини.

У судовому засіданні прокурором доведено, що 38-річний чоловік систематично здійснював заволодіння чужим майном, вихоплюючи з рук потерпілих їх мобільні телефони.

Так, пересуваючись на велосипеді у вечірній час містом, грабіжник помітив 30-річного пішохода, який розмовляв по телефону. Під’їхавши до потерпілого, зловмисник вихопив з його рук мобільний телефон та втік.

«Правоохоронними органами грабіжника було затримано через кілька годин після вчинення злочину, коли він намагався збути викрадений мобільний телефон своєму знайомому. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за вчинення аналогічних злочинів житель м. Вінниці», – йдеться в повідомлені.

За результатами розгляду кримінального провадження та наданих прокурором доказів судом ухвалено обвинувальний вирок, яким грабіжника засуджено до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьомий апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу обласної прокуратури на рішення Вінницького окружного адміністративного суду і скасував рішення однієї з міськрад області щодо преміювання голови.