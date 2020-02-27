У Вінниці тестують мобільний додаток Е-квитка



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У Вінниці розпочали тестувати мобільний додаток Е-квитка

Через мобільний додаток нього можна буде слідкувати за балансом на рахунку, поповнити рахунок, перевірити кількість доступних поїздок та переглядати історію реєстрацій. Наразі ці опції вже тестує понад 60 вінничан. По завершенню цього періоду завантажити цей додаток на свій смартфон зможе кожен бажаючий вінничанин.

У місті все більше пасажирів громадського транспорту користуються Е-квитком. Для того, щоб пасажири могли швидко перевірити свої поїздки, витрати та маршрут пересування ІТ-спеціалісти розробили спеціальний мобільний додаток «Е-квиток Вінниця».

Додаток повністю показує статистику проїзду. Він дозволить контролювати витрати коштів. В ньому є можливість переглянути усі витрати по муніципальній та банківських картках. А також можна швидко поповнити свій е-квиток. У разі втрати муніципальної кратки через додаток її можна заблокувати та не витрачати часу на дзвінки чи візити до КП «Вінницякартсервіс».

«Зараз додаток тестують звичайні жителі нашого міста, які виявили бажання. Ми розміщували оголошення про початок тестування у нашому телеграм-чаті по техпідтримці (https://t.me/Vinnytsiakartservis ). Це зробили для зручності комунікації з тестувальниками та швидкому реагуванню на усі питання та зауваження. Через мобільний додаток можна перевіряти баланс, статистику поїздок, як по банківських картках так і Муніципальній картці вінничанина, поповнювати картку, прикріплювати банківську картку», - розповіла речниця КП «Вінницякартсервіс» Вероніка Савчук.

Після періоду тестування додаток буде доступний для скачування у Play market та App Store. Наразі ж можна долучатися до тестування через телеграм-чат https://t.me/Vinnytsiakartservis .