У Вінниці стартує операція «Первоцвіт – 2020»



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З 2 по 20 березня у Вінницькій міській територіальній об’єднаній громаді проходитиме операція «Первоцвіт-2020»

Муніципальна варто разом з працівниками державної екологічної інспекції у Вінницькій області, патрульною поліцією та громадськими екологічними організаціями виявлятимуть незаконний продаж ранніх червонокнижних рослин.

Щороку з настанням весни починається стихійна торгівля весняними первоцвітами. Працівники Муніципальної варти разом з екологами звертаються до вінничан, аби вони не рвали квіти, оскільки вони занесені до Червоної книги. Також вони просять не купувати ці рослини, адже цим вони стимулюють їх знищення.

Минулого року у місті мобільні групи провели 11 рейдів.

«З 2 по 20 березня на території Вінницької об’єднаної територіальної громади відбуватиметься операція «Первоцвіт - 2020». Створено робочу групу, яка патрулюватиме вулиці та ринки міста і виявлятиме порушників, які торгують ранніми червонокнижними квітами. Це щорічна операція, і минулого року Муніципальною вартою було складено сім адміністративних протоколів. Також за результатами минулорічної операції «Первоцвіт», екологічна інспекція склала три протоколи та патрульна поліції - один», – зазначив начальник Муніципальної варти Віталій Чигур.

Якщо ви стали свідком продажу червонокнижних рослин, прохання повідомите про це поліцію за тел. 102, відділ оперативного реагування «Цілодобова варта» за номером 15-60 або ж Ситуаційний центр: 067-4-102-101.

Що загрожує порушникам:

Ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено: «За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 грн з конфіскацією.

За один екземпляр незаконної зірваної червонокнижної квітки передбачена відповідна компенсація за її знищення. Наприклад, черемша (цибуля ведмежа) – 62 грн, шафрани (крокуси) та підсніжники – від 49 до 62 грн (залежно від виду), сон-трава – від 37 до 62 грн (залежно від виду).