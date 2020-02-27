П’ять лайфхаків для правильної зарядки гаджетів та економії електроенергії



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Якщо встановити двозонний лічильник і перенести заряджання гаджетів на період з 23:00 до 7:00, то це дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається вночі

Не залишайте пристрій підключеним до електромережі після 100% зарядки (це може призвести до перегрівання і зменшення ресурсу акумулятора) - Yasno

Для того, щоб правильно заряджати гаджети та економити електроенергію, слід дотримуватися п'яти простих порад.

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень Yasno рекомендує:

використовуйте оригінальний зарядний пристрій до кожного гаджету;

не залишайте надовго гаджет повністю розрядженим;

підзаряджайте пристрій, коли залишається не більше 20% заряду ( чим більше циклів заряду, тим ресурc зарядки та його ефективність швидше знижуються);

чим більше циклів заряду, тим ресурc зарядки та його ефективність швидше знижуються); не залишайте пристрій підключеним до електромережі після 100% зарядки (це може призвести до перегрівання і зменшення ресурсу акумулятора і додаткової витрати електроенергії);

якщо вам потрібно швидко зарядити гаджет, краще ним не користуйтесь в цей час або переведіть у режим «у літаку».

Також постачальник електроенергії наголошує, якщо встановити двозонний лічильник і перенести заряджання гаджетів на період з 23:00 до 7:00, то це дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається вночі.

«Сьогодні більшість сімей користуються вдома багатьма гаджетами, що прямо впливає на рівень енергоспоживання. Ми рекомендуємо способи для зменшення суми в платіжці за світло без обмежень у комфорті. Один із таких – це енергоефективний набір Розумний Watt. Вже майже 100 тисяч киян користуються двозонним лічильником і щодня економлять на оплаті за електроенергію до 50%», – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.