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    Технології

    П’ять лайфхаків для правильної зарядки гаджетів та економії електроенергії

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    Якщо встановити двозонний лічильник і перенести заряджання гаджетів на&nbsp;період з 23:00 до 7:00, то це дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається вночі - П’ять лайфхаків для правильної зарядки гаджетів та економії електроенергії
    Якщо встановити двозонний лічильник і перенести заряджання гаджетів на період з 23:00 до 7:00, то це дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається вночі

    Не залишайте пристрій підключеним до електромережі після 100% зарядки (це може призвести до перегрівання і зменшення ресурсу акумулятора) - Yasno

    Для того, щоб правильно заряджати гаджети та економити електроенергію, слід дотримуватися п'яти простих порад.

    Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень Yasno рекомендує:

    • використовуйте оригінальний зарядний пристрій до кожного гаджету; 
    • не залишайте надовго гаджет повністю розрядженим;
    • підзаряджайте пристрій, коли залишається не більше 20% заряду (чим більше циклів заряду, тим ресурc зарядки та його ефективність швидше знижуються);
    • не залишайте пристрій підключеним до електромережі після 100% зарядки (це може призвести до перегрівання і зменшення ресурсу акумулятора і додаткової витрати електроенергії);
    • якщо вам потрібно швидко зарядити гаджет, краще ним не користуйтесь в цей час або переведіть у режим «у літаку».

    Також постачальник електроенергії наголошує, якщо встановити двозонний лічильник і перенести заряджання гаджетів на період з 23:00 до 7:00, то це дозволить сплачувати вдвічі менше за електроенергію, що споживається вночі.

    «Сьогодні більшість сімей користуються вдома багатьма гаджетами, що прямо впливає на рівень енергоспоживання. Ми рекомендуємо способи для зменшення суми в платіжці за світло без обмежень у комфорті. Один із таких – це енергоефективний набір Розумний Watt. Вже майже 100 тисяч киян користуються двозонним лічильником і щодня економлять на оплаті за електроенергію до 50%», – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

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