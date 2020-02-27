Apple не дозволяє «злим» персонажам у фільмах користуватися «айфонами»



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Пристрої Apple повинні зображуватися тільки у ситуаціях, що позитивно впливатимуть на їх імідж, - правила компанії

Американський режисер Райан Джонсон підтвердив спостереження користувачів, що в фільмах продукцію Apple використовують лише позитивні персонажі.

Відомий режисер (фільми «Зоряні війни: Останній джедай», «Петля часу» та серіалу «Пуститися берега») пояснив в інтерв’ю виданню Vanity Fair, що негативні персонажі у фільмах не використовують смартфони iPhone та інші пристрої компанії Apple, бо компанія не дозволяє поганим хлопцям демонструвати «айфони» на камеру.

Зазначається, що Apple відома своїми жорсткими правилами щодо того як її ґаджети повинні використовуватися, зображуватися і фотографуватися. «У рамках цих інструкцій пристрої Apple повинні зображуватися тільки у ситуаціях, що позитивно впливатимуть на їх імідж або компанію загалом», - йдеться у повідомленні.

Користувачі помітили цю закономірність ще 10 років тому. Зокрема, у фільмах і телешоу продукти Apple використовувалися лише позитивними персонажами. Наприклад, коли близько десяти років тому йшов серіал «24 години», користувачі помітили, що позитивні герої використовують Apple Mac, а негативні – звичайні PC.

Як повідомлялося, в Apple працюють над смартфоном, що започаткує новий тренд в індустрії.