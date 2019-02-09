У Вінниці відбудеться аматорський шаховий турнір



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Призовий фонд турніру 100 тисяч гривень

Навесні у Вінниці відбудеться перший чемпіонат з шахів серед аматорів. Найкращі шахісти отримають ще й грошову винагороду, адже загальний призовий фонд чемпіонату становить 100 000 гривень.

Перший чемпіонат України серед шахістів-аматорів відбудеться у Вінниці протягом 6-10 березня у приміщенні МДЮСШ №6 (вул.Театральна, 24).

Призовий фонд вже гарантовано складає 100 тисяч гривень. Однак, якщо учасників буде більше 200 чоловік – призовий фонд збільшать до 125 000 гривень, а при кількості учасників більше 250 – фонд складатиме 150 000 гривень.

Шаховий турнір у Вінниці

Шахісти, які покажуть найкращі результати у загальному заліку отримуть грошову винагороду. Для прикладу, за перше місце передбачено 15 тисяч, за друге – 8000, за третє – п’ять тисяч гривень. Спортсмени, які займуть з 11 по 15 сходинки у рейтингу отримають по тисячі гривень.

Також передбачено призи у категоріях «жінки», «ветерани» (старші 60 років включно), «кращий молодий шахіст», «кращий шахіст за міжнародним рейтингом FIDE» тощо. Щоправда, якщо учасник отримає призове місце одразу у декількох категоріях, то зможе забрати лише один приз, але більший.

Зважаючи на те, що шахи це інтелектуальний та солідний вид спорту, організатори змагань наполегливо просять гравців та учасників бути у парадному одязі.

Шаховий турнір проводитимуть за швейцарською системою в дев’ять турів. Організатори ж залишають за собою право відмовити без пояснення причин в участі гравцям, яких запідозрять у неспортивних діях або порушеннях правил чесної гри.

Бажаючим взяти участь у чемпіонаті необхідно буде сплатити благодійний внесок та оплатити власне проживання у готелі чи хостелі, а також зареєструватися за посиланням тут. При реєстрації до кінця лютого турнірний внесок складатиме 500 гривень, а вже у березні – 600.