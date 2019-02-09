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    ​Понад 40 тисяч вінничан отримають субсидію готівкою

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    ​Понад 40 тисяч вінничан отримають субсидію готівкою

    Після отримання коштів, громадяни зобов’язані самостійно оплатити вартість спожитих послуг

    З січня цього року для вінничан, які вперше звертаються за призначенням субсидії, діє механізм монетизації. Він передбачає розрахунки за спожиті житлово-комунальні послуги готівкою. Люди, яким призначена субсидія, будуть отримувати кошти на банківські рахунки «Ощадбанку».

    про це інформує прес-служба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

    6 лютого прийнято постанову Кабінету Міністрів України №62 якою передбачено, що з березня цього року, громадянам, яким призначено субсидію з початку опалювального сезону, будуть виплачуватися «живі» кошти. Тобто вінничани, які отримають такі кошти, мають самостійно сплатити за спожиті житлово-комунальні послуги.

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    «Понад 40 тисяч вінничан отримають «живі» кошти за призначені субсидії. В березні буде перераховано грошові перекази через державний банк «Ощадбанк» тим, хто мав субсидію у лютому. Пенсіонерам розмір субсидії за лютий цього року виплатить Пенсійний фонд одночасно з виплатою пенсії в березні поточного року. Після отримання коштів, громадяни зобов’язані самостійно оплатити вартість спожитих послуг. Зекономлені кошти завдяки ефективному споживанню ресурсів, залишаються у споживачів та використовуватимуться на власні потреби», - пояснила директор департаменту соціальної політики міської ради Валентина Войткова.

    У департаменті соціальної політики зазначають, що вінничанам, яким призначено субсидії, не варто звертатися додатково до Прозорих офісів міста. Перерахунок буде здійснено автоматично.

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