  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»

    • Розсилка
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»

    Екскурсію для митрополита провів директор «Електричних систем» Олександр Тіщенко

    Митрополит Вінницький і Барський Симеон, на запрошення керівництва, відвідав державне підприємство «Електричні системи», яке, зокрема, виробляє деталі для автомобілів відомих європейських брендів.

    Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ, повідомляє «Главком».

    Після короткої екскурсії, яку для митрополита Симеона та священиків провів директор підприємства Олександр Тищенко, було звершено чин освячення приміщень. Владика та священики окропили святою водою адміністративні приміщення, виробничі цехи, продукцію, а також працівників.

    Читайте також

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
    Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»

    Наостанок Архіпастир побажав Божої допомоги у трудах та благословив усіх.

     Читайте також:


    Читайте також
    Вінниця Українська православна церква завод релігія православна церква Митрополит Симеон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ