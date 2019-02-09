Митрополит Симеон освятив приміщення державного підприємства «Електричні системи»
-
Розсилка
Екскурсію для митрополита провів директор «Електричних систем» Олександр Тіщенко
Митрополит Вінницький і Барський Симеон, на запрошення керівництва, відвідав державне підприємство «Електричні системи», яке, зокрема, виробляє деталі для автомобілів відомих європейських брендів.
Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ, повідомляє «Главком».
Після короткої екскурсії, яку для митрополита Симеона та священиків провів директор підприємства Олександр Тищенко, було звершено чин освячення приміщень. Владика та священики окропили святою водою адміністративні приміщення, виробничі цехи, продукцію, а також працівників.
Читайте також
Наостанок Архіпастир побажав Божої допомоги у трудах та благословив усіх.
Читайте також: