У Вінниці відбудеться масштабний туристичний бізнес-форум VinTourism



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Дводенний туристичний форум VinTourism збере понад 150 представників аграрної індустрії, туристичних агенцій, сфери гостинності

Форум об’єднає власників та директорів аграрних підприємств, голів ОТГ, організацій, що працюють в секторі зеленого туризму, туристичних агенцій, власників ресторанів, кав’ярень, готелів, шеф-кухарів з метою розвитку туристичного потенціалу Вінницької області.

Вперше у Вінниці відбудеться масштабний туристичний бізнес-форум VinTourism. Подія триватиме два дні: 16 травня у актовій залі Вінницького торговельно-економічного інституту КНЕУ (вул. Соборна, 87) та 17 травня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї (вул. Соборна, 15).

«Роботу форуму спрямовано на посилення розвитку внутрішнього туризму, популяризації крафтового та еко-виробництва, а також формування цікавих туристичних маршрутів. На форумі розглянемо актуальні питання розвитку гастрономічного й «зеленого» туризму, поговоримо про перспективи відновлення забутих історичних пам’яток, музеїв. Красу й традиції нашого краю перетворимо на реальні кейси, які згодом розкриють туристичну Вінниччину», - роз'яснила Надія Лисецька, керівниця Центру Інформаційної Підтримки бізнесу, президентка Вінницького Клубу Ділових Людей, підприємниця.

Форум організовано Центром Інформаційної Підтримки Бізнесу м. Вінниця, створеним на базі Вінницького Клубу Ділових Людей за сприяння програми ЄБРР «Консультації для малого бізнесу в Україні» в рамках ініціативи ЄС EU4Business у партнерстві з Вінницькою міською радою.

Участь у форумі безкоштовна за попередньою реєстрацією, яка триває до 10 травня. Реєстрація за посиланням http://tiny.cc/j7115y. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: +38 097 505 80 50.