У Вінниці відбувся форум сучасних викладачів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Днями 100 вінницьких вчителів взяли участь у «Форумі Сучасних Викладачів «Освіта 3.0».

Педагогів навчали використовувати м’які навички ораторського мистецтва, особистого розвитку та позитивних комунікацій. Форум провели Асоціація інноваційної та цифрової освіти спільно із департаментом освіти Вінницької міської ради.

Привітали освітян та побажали плідної роботи заступниця міського голови Галина Якубович та директорка департаменту освіти Оксана Яценко.

Майстер-класи проводили тренери «Освітнього хабу: території нових можливостей для кожного». Також вони презентували спеціальну навчальну програму «Мистецтво викладання» для українських вчителів та викладачів від зіркових експертів у сфері освіти.

«Форум Сучасних Викладачів «Освіта 3.0» буде проводитись на постійній основі у всіх регіонах країни, адже його місія - підготувати українських освітян до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання у відповідності до сучасних вимог суспільства та концепції Нової Української Школи. Ми переконані, що курс «Мистецтво викладання» в інноваційному форматі «змішаного навчання», коли поєднуються безкоштовні інтенсивні та цікаві тренінги з навчанням он-лайн на порталі www.eduhub.in.ua, дозволить українським освітянам запроваджувати нові методи та технології у процесі навчання учнів та студентів, що призведе до покращення рівня освіти по всій країні вже у найближчому майбутньому. Ми запрошуємо керівників всіх міст України взяти приклад з міста Вінниці та долучитись до організації таких Форумів, створивши нові можливості для розвитку шкіл та університетів у своїх містах», - сказав заступник Голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Володимир Страшко.

Навчальна програма «Мистецтво викладання» розташована на поталі Соціального проекту «Освітній хаб: територія нових можливостей для кожного» - www.eduhub.in.ua. Там же вбудовано рейтинг успішності, за яким викладачі бачать свій власний прогрес у оволодінні сучасними знаннями та навичками.