«Держава у смартфоні»: обличчям е-документів стала українська модель з Польщі



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Майбутнім обличчям електронного держави стала Олександра Ободянська

Дівчина родом з Вінниці і працює моделлю від польського модельного агентства

Міністерство цифрової трансфорації України оголосило переможницю конкурсу з обрання нового «обличчя електронної держави», повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

«Обрали майбутнє обличчя електронної держави, їм стане — Саша Ободянська», — вказали у повідомленні.

У відомстві також додали: «Найважчим було обрати 10 лідерів. Завантажили більш ніж 3 тисячі коментарів та передивились кожну фотографію. Спирались на декілька факторів».

Серед вказаних факторів міністерство зазначило: реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала; фото подобалось іншим користувачам та його відзначали; людині на фото мало бути понад 18 років.

«Переможця серед лідерів обирали усією командою та партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її та чекаємо на презентацію додатку», — додали у відомстві.

Варто зазначити, що переможниця конкурсу народилася у Вінниці, у міністерстві також додали, що: «Олександра — громадянка України. У 2018 році вона отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University та вирушила на навчання до Польщі. Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном».

Згідно дописів дівчини в соціальних мережах, вона з Вінниці і працює моделлю від польського модельного агентства.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри шукає «обличчя» для електронних водійських прав. Ще у вересні Кабінет міністрів повідомляв, що працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.

У жовтні уряд ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також спростив процес присвоєння та видачі номерних знаків.

Відтак, водії не носитимуть із собою права, а власники автомобілів – техпаспорти.

Свідоцтво про підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видаватимуть, а будуть вносити онлайн до Єдиного державного реєстру МВС.

При цьому термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років. Під час складання іспитів можлива фото- та відеофіксація.

Електронними водійськими правами можна буде користуватися вже в грудні.



