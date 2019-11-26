Поліцейські затримали жінку, яка викрадала телефони у вінничан



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Момент злочину зафіксували відеокамери в магазині

В одному з магазинів міста охоронник помітив жінку, яка викрала мобільний телефон у їхньої відвідувачки. Зловмисниці чоловік не дав змоги покинути приміщення магазину та викликав поліцію.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До поліції зателефонував охоронник одного з вінницьких магазинів мережі краси та здоров’я і повідомив, що затримав зловмисницю, яка щойно вкрала мобільний телефон у їхньої відвідувачки. Спостерігаючи за покупцями по камерах відеонагляду в магазині, охоронник побачив, як зловмисниця з сумки іншої жінки щось викрала. Чоловік зупинив правопорушницю на виході з магазину та викликав поліцію. Також він зупинив потерпілу та попросив перевірити свої речі.

Як розповів т.в.о. начальника Лівобережного відділення поліції Євген Кронівець, на місці події слідчо-оперативною групою поліції у підозрюваної були вилучені два мобільні телефони, один з яких належав потерпілій, а другий – зловмисниця вкрала в когось раніше. Затриманою виявилась 43-річна жителька Київської області, раніше судима за вчинення аналогічних злочинів.

25 листопада затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України (крадіжка), за що передбачено до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція перевіряє затриману на причетність до аналогічних злочинів на території міста.