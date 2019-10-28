У Вінниці відзначили 75-ту річницю звільнення від нацистів (фото)



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28 жовтня, відзначають 75 річницю звільнення України від нацистських загарбників у Другій світовій війні

У Вінниці відбулися урочисті заходи та покладання вінків до Меморіалу Слави та пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО на Європейській площі.

Участь у заході взяли керівництво області та міста, представники силових відомств, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, ветерани Другої світової війни, інваліди та діти війни, представники організацій громадянського суспільства, духовенство, громадські активісти, мешканці та гості міста, а також представники засобів масової інформації регіону.

Представники влади, мешканці Вінниці та області поклали квіти до Меморіалу Слави та пам’ятного знаку Небесній сотні та загиблим героям АТО. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх воїнів України, які загинули, захищаючи рідну землю.