У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги
Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей...
З 1 липня розпочала діяти Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вона функціонує при Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Основними її завданнями є реагування та надання соціально-психологічної допомоги постраждалим, зокрема, шляхом кризового та екстреного втручання.
Також – інформування щодо медичних, соціальних, психологічних, правових послуг, які люди можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо діяльності інших спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.
Послуги мобільної бригади безкоштовні. Контактні телефони:
- т. (0432) 67-04-60
- т. 093-900-15-60
- т. 098-900-15-60
- т. 15-60
Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 50 – Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.