У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги



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Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей...

З 1 липня розпочала діяти Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вона функціонує при Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Основними її завданнями є реагування та надання соціально-психологічної допомоги постраждалим, зокрема, шляхом кризового та екстреного втручання.

Також – інформування щодо медичних, соціальних, психологічних, правових послуг, які люди можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо діяльності інших спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.

Послуги мобільної бригади безкоштовні. Контактні телефони:

т. (0432) 67-04-60

т. 093-900-15-60

т. 098-900-15-60

т. 15-60

Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 50 – Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.