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    У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги

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    У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги

    Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей...

    З 1 липня розпочала діяти Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вона функціонує при Вінницькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

    Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Основними її завданнями є реагування та надання соціально-психологічної допомоги постраждалим, зокрема, шляхом кризового та екстреного втручання.

    Також – інформування щодо медичних, соціальних, психологічних, правових послуг, які люди можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо діяльності інших спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.

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    У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги
    У Вінниці запрацювала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги

    Послуги мобільної бригади безкоштовні. Контактні телефони:

    • т. (0432) 67-04-60
    • т. 093-900-15-60
    • т. 098-900-15-60
    • т. 15-60

    Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 50 – Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

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