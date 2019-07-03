  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вінницького поліцейського, який причетний до смерті соратника Гриценка, взяли під варту

    • Розсилка
    Олександр Комарніцький&nbsp;23 червня помер у лікарні - Вінницького поліцейського, який причетний до смерті соратника Гриценка, взяли під варту
    Олександр Комарніцький 23 червня помер у лікарні

    Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Суд змінив запобіжний захід поліцейському, внаслідок конфлікту з яким був смертельно травмований член партії «Громадянська позиція» Олександр Комарніцький.

    Про це 3 липня повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

    Зазначається, що підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

    «Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За сприянням співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, які входять до складу групи, що займається розслідуванням, правоохоронці подали апеляцію з клопотанням на зміну запобіжного заходу. Сьогодні Хмельницький апеляційний суд задовольнив клопотання щодо оскарження», - заявили в поліції.

    Нагадаємо, співробітник поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень. У червні у Вінниці він вступив у конфлікт з чоловіком, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. 23 червня чоловік помер у лікарні.

    Відповідно до за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Як відомо, 11 червня близько 23:00 у Вінниці поліцейський, перебуваючи на службі, запропонував Комарніцькому бути присутнім як понятому під час проведення слідчих дій. Однак чоловік відмовився.

    Тоді у поліції заявили, що Комарніцький спровокував конфлікт та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, чоловік впав і отримав закриту черепно-мозкову травму.

    Читайте також
    Національна поліція України суд Вінниця розслідування Хмельницький Анатолій Гриценко поліція Громадянська позиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ