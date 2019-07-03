Вінничан запрошують на купальський пікнік до Вишенського озера



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Програма святкових заходів

У цьому році відзначення Івана Купала відбуватиметься протягом трьох днів. 5-7 липня з 12 до 22 години вінничани зможуть долучитись до купальського пікніка Vinnytsia Food Fest у Парку Дружби народів біля Вишенського озера. Тут буде смачна їжа, музика, конкурси, водяні батли, майстер-класи. Діятиме кінотеатр та бібліотека під відкритим небом тощо. Також Івана Купала відзначатимуть 6 липня у мікрорайоні Сабарів. Будуть тематичні заходи й у рамках Мистецьких вихідних: майстер-класи по плетінню віночків, ігрові програми.

У Вінниці вже традиційно проходять заходи до свята Івана Купала. Як саме та де проходитимуть заходи в цьому році розповіли сьогодні під час пресконференції.

«Ми щороку проводимо традиційні заходи до Івана Купала, щоб наша територіальна громада і працювала, і відпочивала разом дружньо та цікаво. Тож, за підтримки міського голови Сергія Моргунова, в цьому році пройде купальський пікнік «Vinnytsia Food Fest» з багатьма цікавими локаціями. Тож ми запрошуємо вінничан та гостей міста провести ці дні весело і цікаво. Кожен зможе знайти щось цікаве саме для себе і своєї родини, для своїх діток. Також хочу подякувати спонсорам, дуже приємно, що бізнес у нас соціально відповідальний, допомагає проводити як культурно-масові заходи, так і соціальні проекти», – каже заступник міського голови Галина Якубович.

Протягом трьох днів, 5-7 липня, відбуватиметься купальський пікнік «Vinnytsia Food Fest» на Вишенському озері. Свято проводитиметься за підтримки міського голови Сергія Моргунова та Вінницької міської ради. На купальському пікніку можна буде пострибати через купальське вогнище, насолодитись виступами співаків та DJ, дізнатись чимало нового про культуру вживання їжі в Україні та США, взяти участь у конкурсах на швидке поїдання їжі.

Протягом всіх трьох днів працюватиме справжнє бібліомістечко «Читай місто», буде організовано лекторій та кінотеатр під відкритим небом, відзначення дня Америки, vip-лаундж з вишуканою кухнею, Dj-place, фестиваль водних видів спорту та ще безліч цікавих розваг. Ввечері на всіх бажаючих чекатимуть виступи музичних гуртів. Родзинкою фестивалю стане виступ Лері Вінна зі старими та новими піснями про кохання.

афіша Івана Купала.jpg«Відзначення свята Івана Купала для нашого міста традиційне, але вже другий рік поспіль наш купальський пікнік об’єднується з «Vinnytsia Food Fest». Адже проводячи загальноміські свята ми переконались в тому, що людям цікаво і подивитись на щось цікаве, і перекусити. Таке поєднання отримало схвальний відгук у людей. Купальське свято завжди має традиційне забарвлення, але наша програма матиме й сучасний зміст. Епіцентром свята стане наша головна сцена, де відбуватимуться кожного дня цікаві концертні програми. А 7 липня ми розпочинаємо свято з традиційних купальських пісень, хороводів, вінничани матимуть змогу сплести свій ексклюзивний купальський вінок, який по бажанню можна буде пустити у вишинське озеро. Унікальною цьогорічна програма буде й тому, що ми зробимо сальса-фест, тобто поєднаємо купальське свято з сальсою. Кожен бажаючий зможе спробувати себе в цьому напрямку хореографії. Також плануємо зробити для вінничан справжню пінну вечірку. Фіналом стане традиційне запалення купальського вогнища», – зазначила перший заступник директора департаменту культури Вінницької міської ради Ольга Дернова.

Організаторка фестивалю «Vinnytsia Food Fest» Світлана Ярова розповіла про локації. «Коли гість завітає на фестиваль, він одразу потрапить у інтерактивну фотозону. Потім проходить по центральній алеї, де є зона швидких одружень. По праву руку буде лекторій, кінотеатр та родинна зона, яка працюватиме протягом трьох днів з 12-ї до 19-ї години. По ліву руку можна буде присісти за сімейним футкортом. Трішки далі буде зона домашніх улюбленців, де буде дефіле, змагання тощо. Епіцентром подій стане зелена зона з великою сценою, атракціонами, – розповідає Світлана Ярова. – Міський голова постійно наголошує на тому, щоб у кожному заході було щось нове та цікаве для вінничан та гостей міста. Тож, у рамках фестивалю у п’ятницю ми маємо прекрасну нагоду відзначити День незалежності США. Всі учасники в цей день будуть пропонувати якусь з американських страв, яка буде помічена американськими прапорцями. На локації біля лекторію відбуватиметься спілкування з американцями, будуть танці з вестернів, зефірки на вогні тощо. У суботу пройдуть майстер-класи від шефів на центральній алеї. О 19-ій годині біля лекторію буде майстер-клас з контактної імпровізації, це трішки незвичний для вінничан та українців вид танцю та мистецтва».

Також 7 липня з 13:00 до 18:30 вінничани зможуть спробувати себе в таких водних видах спорту, як веслування на човнах «Драконах», рафтингу та SUP-дошках.

6 липня з 18-ї до 22-ї години у мікрорайоні Сабарів (правий берег р. Південний Буг) відбудеться концертно-розважальна програма «Свято Івана Купала». Тут будуть майстер-класи по плетінню купальських вінків, робитимуть дідухи, розпалять багаття. Всі бажаючі зможуть взяти участь у різних іграх та конкурсах, наприклад, на перетягування канатів тощо. Виступатимуть вихованці Вінницького міського клубу, що на Сабарові.