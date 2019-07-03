Хлопчиків та дівчаток з багатодітних родин запрошують взяти участь у іграх та розвагах



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Іігри та розваги пройдуть у рамках фестивалю «Нехай завжди квітує дерево родинне»

У Вінниці відбувся фестиваль творчості «Нехай завжди квітує дерево родинне» з нагоди відзначення Дня родини. Його організували представники департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. 5 липня о 12:00 у приміщенні актової зали Територіального центру соціального обслуговування (Соборна,50) відбудеться захід, на якому підіб’ють підсумки фестивалю. Тут заплановані ігри, конкурси, розваги, на які запрошуються не лише учасники фестивалю, а й всі діти з багатодітних родин міста.

Під час підготовки родинного дерева у рамках фестивалю, діти разом з батьками досліджували свій родовід. Чимало родин провели глибоке дослідження свого генеалогічного дерева. Діти дізнавались, ким були їхні родичі, де працювали, який життєвий шлях було пройдено їхньою родиною. Це виховує у підростаючого покоління шану до старших та повагу до свого роду. Загалом у фестивалі взяли участь 59 дітей з 17 родин Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

За підсумками проведення заходу в п’ятницю, 5 липня, о 12:00 для учасників Фестивалю та всіх бажаючих багатодітних родин у приміщенні актової зали Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (вул. Соборна, 50) відбудеться тематична ігрова програма.

Тут на дітей з багатодітних родин чекають ігри, конкурси, розваги, сюрпризи, а також виставка творчих робіт під тематичною назвою «Нехай завжди квітує дерево родинне».

Продовженням свята стане перегляд широкоформатного мультиплікаційного фільму «Віллі і таємнича планета» у кінотеатрі «Родина» (вул. Миколи Оводова, 47). Департамент соціальної політики запрошує дітей з багатодітних сімей, які проживають на території Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та не стали учасниками родинного фестивалю, долучитись до перегляду мультфільму безкоштовно. Для цього, необхідно обов’язково зареєструватись, зателефонувавши за номером телефону 50-86-89 до 17:00 3 липня 2019 року. Контактна особа: Павлюк Оксана Володимирівна.