У вінницькій школі на батьківські збори ходять у бахілах, щоб не псувати паркет



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Ввечері 12 вересня у холі вінницької школи №3 близько півтисячі людей. Це батьки учнів, які пройшли на перші збори нового навчального року

Перед тим, як розійтися по класах, поверх взуття вдягають бахіли або пакети. Це загальне положення для всіх. Таким чином намагаються берегти чистоту та підлогу, яка вистелена з паркету.

«Вісім років тому, коли я прийшла на перші батьківські збори, мене перепенили у холі та вручили пару целофанових пакетів. Я спочатку дуже здивувалася. Навіщо? Потім пояснили, що пакети необхідно надіти поверх взуття, щоб не псувати підлогу. У школі дуже красивий паркет. І зрозуміло, як прийде одразу стільки людей, хто на «шпильках», хто на підошві, яка залишає сліди, то не домиєшся того паркету, і не наремонтуєшся», - розповіла Вінниця.info мати випускника Ірина Корж.

Таке положення у школі діє останні 12 років. Більшість батьків вже звикли до нього.

«За ці роки вже є своя система організації. Кожен клас подає кількість батьків, які мають прийти на збори. І виходячи від цього, закуповується певна кількість пакетів, і як останнім часом стало зручно - медичних бахіл. Проте, я на всякий випадок, завжди перед зборами заходжу до аптеки, щоб купити зайву пару бахіл. Коштують менше гривні. Є батьки, які приносять із собою пакети для сміття, чи великі з магазинів. Адже є такі люди, у кого великий розмір ноги, на яку просто не налазять ні бахали, ні стандартні пакети», - додала Ірина.

Між батьками та керівництвом школи конфліктів та непорозумінь не виникало.

«Наші діти приходять до школи зі змінним взуттям, всі вчителі перевзувається, то чому б і батькам теж цього не робити? В нас паркетна підлога, якою ми дуже пишаємося, ми її ремонтуємо вже 20 років. Це важка справа», - зауважила завуч школи Леся Шаповалюк.