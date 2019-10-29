У Вінницькому педагогічному університеті відкрили виставку стародавніх мап українських земель



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У ВДПУ ім. Коцюбинського відкрили виставку копій старовинних карт України, виданих до XVIII століття

Вперше виставку копій старовинних карт України показали минулого року у холі міської ради. Після чого її презентували у Києві в Міністерстві закордонних справ України. Тепер мапи зможуть побачити студенти та викладачі педагогічного університету.

До експозиції входить більше 20 унікальних карт України авторства Птолемея, Абрагама Ортелія, Гійома де Боплана, Фредеріка де Віта, Йогана Ґрюнінґера, Гола Лінгарта, Йогана Блау, Яна Янсона, Йоганна-Баптиста Гоманна, Віллема Гондіуса, Пітера ван ден Кеере. Найдавніша мапа на виставці від 1482 року, її автор – Клавдій Птолемей. Це «Карта Європейської Сарматії. Європа. Сарматський континент».

«Сьогодні досить непересічна подія для Вінницького державного педагогічно університету. Хочу передати вам вітання від міського голови Сергія Моргунова та подякувати Олександру Білецькому, що надав нам можливість побачити ці унікальні експонати. Мені приємно, що у нас є такі люди, як Олександр, і які працюють над збереженням та вивченням історії», - привітала усіх учасників виставки директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Керівник музею української марки ім. Якова Балабана Олександр Білецький зазначив, що історію вивчати важливо. А на виставці представлені копії дуже цікавих карт.

«Це цікава виставка і ви у цьому переконаєтеся. Ми ж у цьому впевнилися, коли почали над нею працювати. Спочатку у нас навіть не було такої ідеї робити виставку. Ми хотіли зробити магазин із цікавими сувенірами. Наразі нашу серію виставок ми показали у Вінницькій міській раді, потім у Києві та інших містах України», - розповів Олександр Білецький.

Ректор ВДПУ ім. М. Коцюбинського Наталія Лазаренко зауважила, що приймати таку виставку у стінах вузу – важлива подія. Першими її відвідали студенти-історики. Виставка експонуватиметься на постійній основі.