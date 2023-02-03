У Вінницькій області автівка врізалася у фуру: є жертви (фото)
Під час зіткнення загинули дві людини
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Subaru Forester та вантажівки Scania сталася на трасі в с. Писарівка Вінницького району. Про це повідомили у поліції Вінницької області.
Водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
У результаті ДТП 36-річний водій автомобіля Subaru Forester та 28-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці аварії. Ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження: їх госпіталізували до травматологічного відділення обласної лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, що 28 січня на трасі Київ-Полтава сталася автотроща за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди. Раніше поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Потерпіло 20 людей, серед яких одна дитина.
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