Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото)

До роботи на місці ДТП було задіяно 12 карет швидкої допомоги

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб

На окружній дорозі Львова, в с.Гамаліївка, відбулась державно-транспортна пригода за участю рейсового автобуса й фури. Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Зазначається, що на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Потерпіло 20 людей, серед яких одна дитина. Двох пацієнтів у важкому стані госпіталізовано в лікарню св. Пантелеймона. Туди ж доправили пацієнта із ампутацією ока. Загалом в лікарню на Миколайчука потрапило 11 пацієнтів.

«Ще вісьмох потерпілих доправлено в лікарню св. Луки, одного в св. Миколая, ще одного постраждалого після огляду медиками Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф залишено на місці», – йдеться в повідомленні.

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До роботи на місці ДТП було задіяно 12 карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, вчора у Польщі трапилася масштабна ДТП – зіштовхнулись 40 автомобілів.