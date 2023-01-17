Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото)
До роботи на місці ДТП було задіяно 12 карет швидкої допомоги
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб

На окружній дорозі Львова, в с.Гамаліївка, відбулась державно-транспортна пригода за участю рейсового автобуса й фури. Про це повідомляє Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 осіб. Потерпіло 20 людей, серед яких одна дитина. Двох пацієнтів у важкому стані госпіталізовано в лікарню св. Пантелеймона. Туди ж доправили пацієнта із ампутацією ока. Загалом в лікарню на Миколайчука потрапило 11 пацієнтів.

Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото) фото 1
Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото) фото 2
Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото) фото 3

«Ще вісьмох потерпілих доправлено в лікарню св. Луки, одного в св. Миколая, ще одного постраждалого після огляду медиками Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф залишено на місці», – йдеться в повідомленні.

До роботи на місці ДТП було задіяно 12 карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, вчора у Польщі трапилася масштабна ДТП – зіштовхнулись 40 автомобілів.

Теги: Львів ДТП автобус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довжина колони, яка утворилася з авто сягала 600 метрів
Масштабна ДТП у Польщі: зіштовхнулись 40 автомобілів (фото)
Вчора, 16:30
Легковик, після зіткнення з автобусом, зім'яло в металобрухт
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули двоє, вісім осіб травмовано (фото)
25 грудня, 2022, 13:30
Жертвами стали двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику
ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)
28 листопада, 2022, 17:17

Суспільство

Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото)
Поблизу Львова зіткнулися вантажівка та автобус: десятки постраждалих (фото)
Членкині, сержантки, історикині. У соцмережі нова сварка через фемінітиви
Членкині, сержантки, історикині. У соцмережі нова сварка через фемінітиви
Ієрарх УПЦ МП із секретного указу оголосив війну Зеленському
Ієрарх УПЦ МП із секретного указу оголосив війну Зеленському
Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла
Регулятор оштрафував три обленерго за порушення графіків відключення світла
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Дідусь зниклого під завалами у Дніпрі малюка емоційно звернувся до росіян (відео)
Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)
Арестович після скандалу написав заяву на звільнення (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
20K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
11K
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
9709
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
9449
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7081
Заява Арестовича щодо теракту в Дніпрі: радник Офісу президента знайшов винних

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Сьогодні, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту