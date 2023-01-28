На трасі Київ-Полтава маршрутка влетіла у фуру: перші подробиці
За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, вісім пасажирів поранені
На трасі Київ-Полтава 28 січня сталася автотроща за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди. Телеграм-канал «Труха Украина» повідомив про велику кількість постраждалих.
Як заявив у коментарі ТСН.ua речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, внаслідок аварії є багато поранених.
«Сталась ДТП за участю мікроавтобуса та попутної вантажівки. За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження», – сказав Сулаєв.
За інформацією ДСНС, аварія сталася біля села Іванівка близько 16:00.
«Рятувальники досі працюють на місці. Удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту, рятувальники зараз деблокують їх звідти», – повідомили рятувальники.
За їхніми словами, погодні умови на Полтавщині сьогодні не сприяли аварії, тому її причину ще треба шукати.
Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в Індії розбилися два винищувачі військово-повітряних сил – Sukhoi Su-30 і Mirage 2000 - розбилися у штаті Мадх'я-Прадеш під час навчань. Двом пілотам вдалося катапультуватися, третього шукають.
Крім того, днями у російському аеропорту Внуково зазнав аварії вертоліт Мі-8. Попередньо, він зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники. Російський «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби повідомив, що внаслідок катастрофи є постраждалі.
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