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На трасі Київ-Полтава маршрутка влетіла у фуру: перші подробиці

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На трасі Київ-Полтава маршрутка влетіла у фуру: перші подробиці
За інформацією ДСНС, аварія сталася біля села Іванівка близько 16:00
скріншот з відео

За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, вісім пасажирів поранені

На трасі Київ-Полтава 28 січня сталася автотроща за участю маршрутки та фури, внаслідок чого загинули люди. Телеграм-канал «Труха Украина» повідомив про велику кількість постраждалих.  

Як заявив у коментарі ТСН.ua речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, внаслідок аварії є багато поранених.

«Сталась ДТП за участю мікроавтобуса та попутної вантажівки. За попередньою інформацією, водій та один пасажир загинули, 8 пасажирів отримали ушкодження», – сказав Сулаєв.

За інформацією ДСНС, аварія сталася біля села Іванівка близько 16:00.

«Рятувальники досі працюють на місці. Удар був настільки сильним, що пасажирів придавило конструкцією транспорту, рятувальники зараз деблокують їх звідти», – повідомили рятувальники.

За їхніми словами, погодні умови на Полтавщині сьогодні не сприяли аварії, тому її причину ще треба шукати.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, в Індії розбилися два винищувачі військово-повітряних сил – Sukhoi Su-30 і Mirage 2000 - розбилися у штаті Мадх'я-Прадеш під час навчань. Двом пілотам вдалося катапультуватися,  третього шукають.

Крім того, днями у російському аеропорту Внуково зазнав аварії вертоліт Мі-8. Попередньо, він зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники. Російський «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби повідомив, що внаслідок катастрофи є постраждалі.

Теги: аварія Полтава ДСНС Національна поліція України

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