Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
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8 вересня на території колишньої ставки Гітлера »Вервольф» відбулась історична реконструкція бою за німецьке місто Вісмар. Учасниками відтворення події, датованої 1945 роком, стали більше 200 реконструкторів з різних куточків України, а також з-за кордону. Для шоу залучили військову техніку тих часів, а також гармати та міномети. Захід відбувся в рамках фестивалю «Жива історія».
Протягом 6-8 вересня у Стрижавці відбувався щорічний фестиваль військової реконструкції «Жива історія». Місцем його проведення традиційно став «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму», більш відомий як «ставка Гітлера «Вервольф».
На території музейного комплексу діяли чотири польових табори: німецький, радянський, табір Української повстанської армії та Союзників (армії США та Великобританії).
Німецькі війська були представлені бійцями «СС», »Вермахту» та «Фольскштурмом».
Локація УПА діяла лише у форматі табору, її учасники самі вибирали на чиєму боці виступати під час реконструкції бою.
Головною подією фестивалю стало масштабне шоу, під час якого відтворили бій за німецьке місто Вісмар в травні 1945 року. Для цього залучили американський військовий джип часів Другої світової, а також гармати та міномети.
«Участь у заході взяли учасники з різних клубів військово-історичної реконструкції. Це як українські клуби, так і закордонні. Загалом це 200 реконстркуторів з різних куточків Украни, а також Польщі, Німеччинни, Чехії, Молдови», - розповів співорганізатор фестивалю, керуючий громадської організації «Жива історія» Віталій Головенько.
До Стрижавки з'їхались сотні вінничан аби подивитись на відтворення бою. Після шоу всі охочі мали змогу пофотографуватись з реконструкторами, постріляти з гвинтівок, а також забрати на пам'ять відстріляні гільзи.
Наступний фестиваль, в якому плануємо приймати участь - це «Вінниця столиця УНР».Він традиційно відбувається на свято Покрови 14 жовтня. Наш клуб проводить його спільно з Центром історії Вінниці», - зазначив Віталій Головенько.
Джерело: Vinbazar