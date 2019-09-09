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    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)

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    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)

    Останні дні війни...

    8 вересня на території колишньої ставки Гітлера »Вервольф» відбулась історична реконструкція бою за німецьке місто Вісмар. Учасниками відтворення події, датованої 1945 роком, стали більше 200 реконструкторів з різних куточків України, а також з-за кордону. Для шоу залучили військову техніку тих часів, а також гармати та міномети. Захід відбувся в рамках фестивалю «Жива історія».

    Протягом 6-8 вересня у Стрижавці відбувався щорічний фестиваль військової реконструкції «Жива історія». Місцем його проведення традиційно став «Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму», більш відомий як «ставка Гітлера «Вервольф».

    На території музейного комплексу діяли чотири польових табори: німецький, радянський, табір Української повстанської армії та Союзників (армії США та Великобританії).

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    Німецькі війська були представлені бійцями «СС», »Вермахту» та «Фольскштурмом».

    Локація УПА діяла лише у форматі табору, її учасники самі вибирали на чиєму боці виступати під час реконструкції бою.

    Головною подією фестивалю стало масштабне шоу, під час якого відтворили бій за німецьке місто Вісмар в травні 1945 року. Для цього залучили американський військовий джип часів Другої світової, а також гармати та міномети.

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    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)
    Під Вінницею відтворили бій між німецькими військами та союзниками (фоторепортаж)

    «Участь у заході взяли учасники з різних клубів військово-історичної реконструкції. Це як українські клуби, так і закордонні. Загалом це 200 реконстркуторів з різних куточків Украни, а також Польщі, Німеччинни, Чехії, Молдови», - розповів співорганізатор фестивалю, керуючий громадської організації «Жива історія» Віталій Головенько.

    До Стрижавки з'їхались сотні вінничан аби подивитись на відтворення бою. Після шоу всі охочі мали змогу пофотографуватись з реконструкторами, постріляти з гвинтівок, а також забрати на пам'ять відстріляні гільзи.

    Наступний фестиваль, в якому плануємо приймати участь - це «Вінниця столиця УНР».Він традиційно відбувається на свято Покрови 14 жовтня. Наш клуб проводить його спільно з Центром історії Вінниці», - зазначив Віталій Головенько.

    На початку травня 1945-го, із заходу в напрямку німецького міста Вісмар просувались частини британо-американської коаліції. Здолавши слабкий опір німецьких військ в районі містечка Гадебух, 2-го травня союзні частини зайняли Вісмар. Того ж дня, зі сходу в місто війшли частини другого Білоруського фронту під командуванням маршала Рокоссовського. Хоча організованого опору зі строни німецьких військ вже не було, проте в деяких частинах та поза містом, невеличкі групи німців, за підтримки одиниць бронетехніки намагалися атакувати частини РСЧА. До 5-го травня опір був повністю припинений. 7-го травня відбулася зустріч фельдмаршала Монтгомері та маршала Рокоссовського, 12-го травня у місті відбувся спільний парад Перемоги.


    Джерело: Vinbazar

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    історія Друга світова війна Вінниця УНР реконструкція фестиваль
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